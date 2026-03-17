Україна скоро матиме дронові системи для застосування в умовах океану, - Зеленський

Дрони можуть вирішувати такі проблеми, які неможливо вирішити за допомогою флоту.

Президент України Володимир Зеленський розповів про поточний прогрес України у розвитку дронових систем. Зокрема, за його словами, невдовзі наша країна матиме системи, які здатні бути задіяними на великі відстані в умовах океану. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави сказав під час виступу у парламенті Великої Британії.

"Україна не мала такого сильного флоту як у Британії або у деяких інших наших партнерів. Але ми витіснили те, що залишилося від російського флоту, на віддалену базу в Чорному морі, де кораблі ховаються від українських морських безпілотників. Це цілком нова безпекова реальність у нашому морі. Російський флот, який був потужним, не має ефективного способу протистояти нашим дронам", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, як зазначив президент, українські військово-морські безпілотні системи продовжують розвиватися.

"І ми зосередилися на швидкості цієї еволюції. І ми перемогли - виграли наше море. Ми розпочали з простих морських дронів-камікадзе. Потім ми побудували дрони з турелями, які можуть збивати гелікоптери. Тепер у нас є дрони, які можуть збивати російські винищувачі з моря. Ми розробили човни, які можуть перевозити й інші дрони. Ми також маємо човни, які можуть стріляти з моря по цілям на суходолі. І ми розвиваємо більш стійкі дрони, які можуть працювати довше та ефективніше в морі. Незабаром, і в не далекому майбутньому, ми матимемо систему, яка зможе працювати навіть в умовах океану", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна працює і над іншими водними системами. Зеленський переконаний, що дрони інколи можуть вирішувати такі проблеми, які неможливо вирішити за допомогою флоту.

Україна може захистити британські бази на Кіпрі

Як відзначив Зеленський, еволюція загроз ніколи не зупиняється. Зокрема, він пояснив, якою може бути допомога України для забезпечення безпеки на британських воєнних базах на Кіпрі.

"Наші експерти розмістили б групи перехоплення та встановили радари та акустичне покриття. І все це спрацювало би, якби Іран започаткував широкомасштабну атаку, подібну до російських атак. Ми б забезпечили захист. Це те посилення, яке ми пропонуємо, і можливо, незабаром, воно знадобиться по всій Європі", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що дрони можна запускати не лише з суходолу, але й з кораблів.

Як повдіомляв УНІАН, Україна прагне укласти угоду зі США щодо спільного виробництва дронів на суму близько 35-50 мільярдів. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що у війні, коли іранський режим використовує сотні "Шахедів", не треба використовувати антибалістичні ракети для захисту від них. Тож потрібна відповідна система захисту з іншими елементами.

Крім цього, Зеленський повідомив, що українські фахівці зі збиття та протидії іранським ударним дронам типу "Шахед" вже працюють в Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі і Саудівській Аравії. За його словами, зараз 201 українець знаходиться на Близькому сході і в регіоні Затоки, і ще 34 готові до направлення.

Також президент додав, що Україна працює з кількома іншими країнами. За його словами, відповідні угоди вже укладені.

