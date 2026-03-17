Зеленський розкрив, скільки українців вирушили на Близький Схід для протидії 'Шахедам'

В регіон прибули десятки фахівців з України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські фахівці із збиття і протидії іранським ударним дронам типу "Шахед" вже працюють в Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі і Саудівській Аравії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу у парламенті Великої Британії. Зазначається, що ще одна група українців прямує до Кувейту.

"Зараз 201 українець знаходиться на Близькому сході і в регіоні Затоки, і ще 34 готові до направлення", – сказав Зеленський.

За його словами, ці українці є воєнними експертами, які знають як можна допомогти та як захищатися від іранських ударних дронів типу "Шахед".

Крім того, Україна працює з кількома іншими країнами – угоди вже укладені.

"Ми не хочемо, аби цей терор іранського режиму проти його сусідів досяг успіху. І я відправив цих воєнних експертів у відповідь на запит від наших партнерів, у тому числі від Сполучених Штатів", – наголосив Зеленський.

Він додав, що це частина угоди щодо дронів, яку Україна запропонувала США, і над якою велася спільна робота. Документ досі перебуває "на порядку денному" для підписання.

"І ми готові запропонувати схожі угоди усім нашим надійним партнерам від практичної співпраці щодо безпілотників до майбутніх оборонних альянсів", – резюмував Зеленський.

Допомога країнам Близького Сходу

Як повідомляв УНІАН, країни Близького Сходу зацікавлені в українських дронах-перехоплювачах, які є дешевим засобом для збиття "Шахедів". Після цього Іран вже встиг заявити, що Україна стане "законною і правомірною ціллю" для атак, якщо надасть допомогу Ізраїлю.

Зеленський наголошує, що відправка українців до арабських країн не є ознакою того, що Україна воює з Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: