'Ми знаємо про дрони все': Трамп заявив, що не потребує допомоги України

Досвід України у веденні дронної війни, який вражає навіть НАТО, Трампу не потрібен.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають достатній досвід у сфері безпілотників і не потребують допомоги України, незважаючи на її значний бойовий досвід боротьби з дронами. Про це він сказав у телефонному інтерв'ю Fox News, коментуючи можливу співпрацю з Києвом у сфері протидії безпілотникам на тлі війни на Близькому Сході.

За словами Трампа, Сполучені Штати мають власні технології та можливості для боротьби з безпілотниками:

"Я скажу вам одну річ щодо України. Вони повинні за все платити, і платять через НАТО. Коли вони купують у нас ракети, коли вони купують у нас що-небудь, гроші йдуть не їм, а НАТО оплачує рахунки. Чи допомагають вони нам у захисті від [іранських] дронів? Ні, нам не потрібна їхня допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. У нас, власне, найкращі дрони у світі"

Заява пролунала на тлі обговорень можливої співпраці США та України у сфері протидії іранським безпілотникам. Раніше українська сторона пропонувала американським партнерам технології для перехоплення дронів типу Shahed, які активно застосовуються Росією у війні проти України.

Українські інженери розробили недорогі дрони-перехоплювачі та системи виявлення безпілотників, які показали ефективність на полі бою. За словами експертів, саме Україна сьогодні має один із найбільших у світі практичних досвідів протидії масованим атакам дронів.

При цьому, за даними ЗМІ, ще кілька місяців тому адміністрація Трампа не виявила інтересу до української пропозиції про співпрацю в цій сфері. Однак після початку масштабних атак іранських безпілотників на Близькому Сході інтерес до українського досвіду знову почав обговорюватися у Вашингтоні.

Україна, у свою чергу, активно розвиває власну індустрію безпілотників та технології протидії їм. З початку повномасштабної війни Росія запустила по українській території десятки тисяч дронів, що змусило українських військових та інженерів шукати дешевші та ефективніші способи захисту від подібних атак.

Експерти зазначають, що саме цей досвід зробив українські розробки затребуваними серед союзників. Деякі країни вже виявляють інтерес до співпраці з Києвом у сфері протидронових технологій, які дозволяють протистояти масовим атакам відносно дешевих безпілотників.

Пропозиції України у боротьбі з іранськими безпілотниками на Близькому Сході

Фахівець зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов вважає, що чим швидше українські дрони-перехоплювачі зможуть ефективно працювати на Близькому Сході, тим швидше падіння цін на нафту призведе до вичерпання грошових коштів у Росії.

Під час повномасштабної війни з РФ Україна отримувала військову допомогу від США та європейських союзників. Однак зараз, коли на Близькому Сході триває конфлікт, уряд України пропонує ключову технологію для перехоплення БПЛА, які загрожують нафтовим об’єктам і судноплавству в регіоні.

Українські системи боротьби з дронами привертають увагу країн Перської затоки та інших держав завдяки ефективності, низькій вартості та досвіду операторів.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону заявив, що звернення США саме до України з проханням допомогти в конфлікті на Близькому Сході свідчить про те, що у Києва "є карти".

