"Укроборонпром" продає за кордон дві третини продукції від усього українського виробництва.

За кордоном найпопулярнішими товарами української оборонної промисловості є ракети і радари.

Про це заявив голова "Укроборонпрому" Ігор Фоменко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, концерн продає за кордон дві третини продукції від усього українського виробництва.

"Це ракетні системи "Скіф", "Стугна" і "Корсар", які користуються великою популярністю. Також популярні за кордоном українські радіолокаційні системи, ракетні системи, запчастини до авіаційної техніки, це установки для Військово-морського флоту інших країн, наприклад, Індії", - сказав Фоменко.

Також популярні українські послуги з ремонту військової авіатехніки.

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"Наприклад, Конотопський завод "Авіакон" вперше отримав контракт з агентством НАТО і взяв зараз два вертольоти в ремонт. Це відкриває великий ринок ремонту вертолітної техніки, яку експлуатують ЄС, США та інші країни. Таким чином ми можемо забрати у Росії великий шматок роботи в цій сфері", - додав Фоменко.

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Автор: УНІАН