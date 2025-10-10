Українські далекобійні FPV наводять жах на окупантів в тилу, - Forbes

Дрони з фіксованим крилом забезпечують більшу дальність, швидкість і вантажопідйомність — і вже впливають на операції в тилу противника.

Українські далекобійні FPV-дрони з фіксованим крилом розширюють поле бою, вражаючи цілі за десятки кілометрів і не злишаючи окупантам безпечного простору, пише Forbes.

Мультикоптери FPV ефективні в атаках на танки, вантажівки, артилерію та піхоту. Але, за словами командирів українських підрозділів, FPV з фіксованим крилом поступово стають зброєю вибору для ударів на відстанях понад 30 км, коли потрібна дальність та корисне навантаження.

Дальність польоту, швидкість та вантажопідйомність - це фундаментальні переваги, які роблять FPV з фіксованим крилом стратегічно цінними, незважаючи на їхню експлуатаційну складність, - каже Майкл, командир підрозділу безпілотників Тайфун Національної гвардії України.

Відео дня

На відміну від багатороторних дронів, що отримують підйомну силу від обертових лопатей і відзначаються видатною маневреністю, апарати з фіксованим крилом працюють за принципом звичайних літаків: вони ефективніше використовують енергію, краще економлять паливо й значно збільшують дальність польоту. Саме це дає їм перевагу при ударах по віддалених цілях — системах ППО, радалах, логістичних вузлах, місцях зберігання палива й боєприпасів.

Однак ефективність крила має свою ціну: запуск і виконання місій складніші. Літаки з фіксованим крилом потребують підготовленого простору або відповідних запускових процедур, а також ретельного планування маршруту з урахуванням витрат палива, погодних умов і позицій ППО. На відміну від мультикоптерів, вони не можуть просто зависнути або різко змінити траєкторію. "Пілоти літаків з фіксованим крилом повинні постійно думати про стан енергії наперед", — зазначив Майкл.

Під час атаки "фіксованок" менше простору для помилок. Як тільки ви починаєте атакувальний пробіг, місця для вагань менше. Їхня інерція обмежує можливість різких маневрів, тому коригування курсу у випадку непередбачених обставин складніше, ніж у мультикоптерів.

Попри це, на відстанях близько понад 48 км і більше саме літальні апарати з фіксованим крилом дедалі частіше виконують удари, які раніше були прерогативою лише далекобійної зброї або керованих ракет. Дешевизна та поширеність FPV-мультикоптерів вже зробили їх смертельно ефективними на передовій — їхній вплив порівнюють із появою кулеметів чи колючого дроту в Першій світовій.

За наявності доброї розвідки та планування фіксовані FPV-дрони можуть пробивати тил супротивника, роблячи небезпечними ракетні та артилерійські логістичні вузли і знімні позиції ППО. Через це їхнє поширення може змінити підходи до захисту тила та розбудови систем раннього попередження.

Дрони на війні в Україні - головні новини

Німецький завод Quantum Systems нарощує виробництво безпілотників в Україні та посилює співпрацю зі своїми підприємствами у Німеччині. Як пише Politico, розвідувальні дрони Vector від Quantum були одними з перших, які передали Україні в якості гуманітарної допомоги в перші дні російського повномасштабного вторгнення.

Натомість дрони демонструють нові навички на фронті. Нещодавно українські військові вперше успішно атакували військовий корабель Росії FPV-дронами й сталося це 28 серпня в Темрюцькій затоці Азовського моря. Повідомляється, що ураження отримав російський корвет "Буян-М", який був оснащений крилатими ракетами "Калібр".

Вас також можуть зацікавити новини: