ВМС США почали ставити деталі з 3D-принтера на авіаносці та субмарини: результат ошелешив

3D-друк дозволив скоротити строки будівництва й ремонту кораблів та заощадити сотні тисяч доларів.

Військово-морські сили США розширюють використання адитивного виробництва після успішного встановлення деталей, надрукованих на 3D-принтері, на авіаносці та підводному човні. За оцінкою командування, результати випробувань підтвердили ефективність технології та її готовність до бойового застосування, пише Business Insider.

У пресрелізі Командування морських систем ВМС США (NAVSEA) зазначається, що у 2025 році адитивне виробництво перейшло "з перспективної можливості до повноцінної бойової здатності".

3D-друк на авіаносці та підводному човні

Одним із ключових досягнень стало встановлення металевого клапанного компонента, виготовленого методом 3D-друку, на новому авіаносці класу Ford – USS Enterprise. Роботи виконала компанія Huntington Ingalls Industries, розмістивши деталь у насосному відділенні корабля.

Аналогічні рішення планують застосувати й на майбутньому кораблі ВМС США USS Doris Miller, де 3D-друк має замінити традиційні методи лиття, що потребують значно більше часу.

"Те, що починалося як перевірка концепції, швидко перетворилося на відчутний результат, який суттєво підвищує ефективність суднобудування", – заявив віцепрезидент підрозділу суднобудування Newport News з інженерії та дизайну Дейв Болкар.

Крім того, у 2024 році 3D-друковану деталь успішно встановили на підводному човні класу Virginia. Компонент пройшов сертифікацію для глибоководних операцій і відповідав усім вимогам до безпеки підводного флоту.

Значна економія часу та коштів

ВМС США розглядають адитивне виробництво як спосіб спростити логістику, скоротити терміни ремонту та зменшити витрати. Постачання окремих компонентів часто вимагає закупівлі цілих систем, а дефіцит і тривалі строки виконання контрактів здатні затримувати роботи на місяці.

Показовим прикладом стала робота Південно-Східного регіонального центру технічного обслуговування ВМС, який у серпні виготовив 3D-друкований ротор охолоджувального насоса для есмінця класу Arleigh Burke.

прототип коштував 17,63 долара,

фінальна деталь – 131,21 долара,

заміна всього вузла обійшлася б у понад 316 тисяч доларів.

Оскільки такі ротори використовуються на багатьох кораблях флоту, метод може бути масштабований на інші судна.

Ставка на 3D-друк у всіх родах військ США

Адитивне виробництво поступово переходить від експериментів до повсякденного використання в усіх видах Збройних сил США.

Армія розглядає 3D-друк як інструмент для ремонту та збирання безпілотників на передовій, Корпус морської піхоти – як спосіб зменшення логістичного навантаження, Повітряні сили – для виготовлення легших деталей і пришвидшення ремонту літаків, ВМС – для встановлення принтерів безпосередньо на кораблях і в портах під час розгортання.

Контр-адмірал Джонатан Ракер раніше заявив, що ВМС готові самостійно відтворювати компоненти, якщо постачальники не можуть забезпечити прийнятні строки виконання контрактів.

Водночас адмірал Джим Кілбі, тоді виконуючий обов’язки начальника військово-морських операцій США, наголосив:

"Кожна деталь, яку ми друкуємо замість очікування 40 тижнів постачання, повертає флоту реальну, вимірювану бойову готовність".

ВМС США очікують подальшого розширення сертифікації 3D-друкованих компонентів і масштабування технології на верфі, виробничі підприємства та допоміжні структури флоту.

