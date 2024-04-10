У разі успіху ця технологія може виявитися розумнішою, ефективнішою і доступнішою, ніж літаки з ручним керуванням.

Військово-повітряні сили США випробовують безпілотний винищувач F-16, і вони настільки впевнені в цій технології, що відправляють свого начальника як пасажира.

Агентство Associated Press повідомило, що глава ВПС Френк Кендалл зголосився стати пасажиром безпілотного F-16, щоб подивитися, як він поводиться.

"Зі мною буде пілот, який, як і я, буде просто спостерігати за тим, як працює автономна технологія", - заявив Кендалл на засіданні сенатського комітету з асигнувань.

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"Сподіваюся, ні він, ні я не будуть потрібні для управління літаком", - додав він.

У разі успіху ця технологія може виявитися розумнішою, ефективнішою і доступнішою, ніж літаки з ручним керуванням.

У березні газета Daily Mail повідомила, що ВПС США замовили флот, що складається з 1000 дронів зі штучним інтелектом, які зможуть "виконувати ризикованіші маневри", ніж літаки з ручним керуванням.

За даними видання, вартість одного літака, ймовірно, становитиме від 10 до 20 мільйонів доларів, що набагато менше, ніж у традиційних літаків з ручним керуванням. Літак буде виготовлено з недорогих матеріалів з наміром здійснити кілька вильотів, перш ніж його буде знищено, повідомляє AP.

Тим часом, за оцінками Daily Mail, новий пілотований F-35 коштує 100 мільйонів доларів, а бомбардувальник B-21 - 750 мільйонів доларів.

Ці фактори можуть мати важливе значення для успіху США в майбутній війні. Флот був спеціально спроектований з урахуванням потенційного майбутнього конфлікту з Китаєм.

Очікується, що цього літа Пентагон вибере дві компанії для створення цієї технології з метою побудувати сотні літаків протягом наступних п'яти років, повідомляє Daily Mail.

Хоча здається, що у цього є свої переваги, повністю автономні системи також зіткнулися з негативною реакцією з боку тих, хто стурбований небезпеками використання ШІ для ухвалення стратегічних рішень.

Виробництво винищувачів у США

Запропонований на 2025 фінансовий рік бюджет Пентагону став неприємним "сюрпризом" для програми винищувача шостого покоління F/A-XX: Військово-морські сили США переспрямують близько мільярда доларів з неї на підтримку поточної боєготовності.

Затримка фінансування стала поганою новиною відразу для трьох великих аерокосмічних підрядників - Boeing, Lockheed Martin і Northrop Grumman. Раніше вони заявили про свій намір боротися за нові контракти в рамках програми.

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