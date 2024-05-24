Примітно, що заявлений показник арсеналу нестратегічного ядерного озброєння ВМФ РФ виглядає значно більшим, ніж для стратегічної авіації.

Днями в Росії почалися навчання з підготовки та застосування ядерної зброї. В рамках цих заходів росіяни відпрацьовують "спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження".

Експерти видання Defense Express проаналізували, яким є ядерний потенціал країни-агресорки. Зазначається, що довідник Bulletin of the Atomic Scientists (саме ця організація вдее відлік "Годинника Судного Дня") є найбільш повним джерелом у цьому питанні, тож саме на ним послуговувалися під час аналізу.

Відомо, що станом на зараз Росія має лише 75 ядерних боєзарядів під балістичні ракети 9М723 та 20 боєголовок до крилатих ракет 9М728/729 до ОТРК "Іскандер".

Відео дня

"Під час своїх "ядерних" маневрів росіяни демонстрували також й авіаційну компоненту – Ту-22М3 і МіГ-31К. Тут довідник вказує про те, що загалом "ВКС РФ" сумарно під літаки типів Ту-22М3 і МиГ-31К, Су-24М та Су-34 мають 334 ядерні боєзаряди, в це число входять і вільнопадаючі атомні бомби, та "спецБЧ" під різні типи ракет", – йдеться у матеріалі.

Крім того, за даними Bulletin of the Atomic Scientists, під 52 одиниці Ту-95МС росіяни мають загалом 430 ядерних боєзарядів, а під 15 наявних Ту-160 – 156 боєголовок. При чому в обох випадках йдеться про "спецБЧ" під крилаті ракети типів Х-55 та Х-102 (ядерний варіант Х-101).

Примітно, що заявлений показник арсеналу нестратегічного ядерного озброєння ВМФ РФ виглядає значно більшим, ніж для стратегічної авіації – загалом 784 ядерні боєзаряди. Проте у цю кількість включені "спецБЧ" під різні типи торпед, протикорабельних ракет та навіть глибинних бомб.

"Також цікаво, що автори Bulletin of the Atomic Scientists в окремі рядки вивели показник в 4 ядерні боєголовки під береговий комплекс "Редут" та 23 боєголовки під ракети П-800 "Оникс". Використання ядерних боєзарядів в засобах ППО може виглядати вкрай специфічним, однак наявність і таких "спецБЧ" в рашистів заявляється також. Тут мова про 250 ядерних боєголовок під С-300/400 та 68 боєзарядів під протиракети 53Т6, котрі забезпечують протиповітряну й протиракетну оборону Москви", – продовжує видання.

Експерти закликають звернути окрему увагу на те, що списані, але водночас не утилізовані ядерні боєзаряди РФ обліковуються окремо. Їхня кількість становить 1200 одиниць.

Ядерні навчання в Росії

Як стало відомо раніше, 21 травня російські війська розпочали перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Міжнародний кореспондент The New York Times Пол Зонне вважає, що початок цих навчань є нагадуванням про те, що РФ може застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Водночас ксперт з питань ядерного нерозповсюдження з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс назвав це відвертою спробою ядерного примусу. Він зазначив, що на кадрах з навчань росіяни розмили боєголовку на балістичних ракетах "Іскандер", що здається не стільки потрібним, скільки театральним.

Вас також можуть зацікавити новини: