Він заявив про нестачу зброї, яку має ворог.

У РФ є нестача засобів розвідки в акваторії Азово-Чорноморського регіону, яку намагаються компенсувати різними засобами, навіть літаками-бомбардувальниками Су-24.

Про це повідомив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Коментуючи, наскільки висока наразі активність ворожих розвідувальних БПЛА, та яка обстановка в Чорному морі, він пояснив: Росія не наважується використовувати кораблі. Тому ворог застосовує авіацію:

"Виконують завдання з охорони водного району, застосуваючи саме авіацію. Тобто кораблі вони для цього так і не застосовують. Використовують різноманітні типи, починаючи від безекіпажних розвідувальних дронів і закінчуючи постійним чергуванням в акваторії літаків таких як "Су", "Міг", інших видів літаків. Тобто намагаються компенсувати відсутність таких засобів розвідки як А-50. Літає більше, але вже не таких потужних засобах розвідки". Відео дня

Іноді, за інформацією Плетенчука, росіяни застосвують для ведення розвідки нештатні одиниці зброї. Йдеться про Су-24: "Тобто це тактичний "бомбер", який фактично вилітає в район для того, щоб вести спостереження. Тобто можна констатувати нестачу засобів розвідки в акваторії Азово-Чорноморського регіону. Але, тим не менш, вони намагаються це компенсувати кількістю".

Плетенчук зазначив, що відсутність кораблів-носіїв "Калібрів" вказує на те, що ворог не відкрив поки що тактику протидії від ударів нашої розвідки.

"Тому кораблі знаходяться постійно в пунктах базування - найбільш небезпечні у Новоросійську, інші - у Севастополі, де бойові одиниці перемішали з суднами забезпечення, щоб ускладнити роботу розвідки України, постійно змінюють місце стоянки… Вони обрали "тактику застосування": в разі потреби, - запускають "Калібри з підводних човнів. Останні два кейси підтверджують застосування "Калібрів" – це були (пуски) саме з субмарини. Бо вони (підводні човни) можуть переміщуватися більш приховано в Чорному морі, йти до пускових рубежів і звідти відстрілятися. Але зараз вони так само знаходяться в пунктах базування", - розповів начальник пресцентру Сил оборони Півдня.

Також він прокоментував, чому росіяни почали запускати з тимчасово окупованого Криму не надзвукові "Онікси", а балістичні ракети.

"Росіяни використовують доступний ресурс, який вважають більш ефективним. Онікси - це все-таки протикорабельна система, призначена для інших цілей. Тому комбінують ці системи озброєння, мабуть, залежно від наявності боєзапасу, може, з якихось інших міркувань…. Але, в принципі, використовуючи ракети "Іскандер", вони застосовують ту систему, яка призначена для того, щоб працювати в режимі "земля-земля". І ще можу додати, що використовують вони досить свіжі ракети. Тобто можна констатувати, що працюють боєзапаси, які виробляються просто зараз", - зазначив Плетенчук.

Росія у Чорному морі - на які кроки йде ворог

Наприкінці квітня Плетенчук заявив, що РФ вимушена розвідувати територію над Україною великої кількістю дронів. Він зазначив, що це вимушена міра, оскільки вони могли б використовувати для цього розвідувальні кораблі, але він у них фактично залишився лише один. Ще два знаходяться за акваторією Чорного моря, а "Іван Хурст" отримав пошкодження обладнання. Втрата двох одиниць А-50, які "викривали" ситуацію на всій лінії зіткнення, недоступні також. Тоді ж він інформував про пуски росіянами з території окупованого Криму ракет "Іскандер-К" з підводних човнів.

Перед тим було відомо, що російські окупанти у Криму почали використовувати берегові комплекси "Бастіон", що налаштовані під ракети "Онікс". Окрім "Оніксу", Росія активно використовує проти України і інші протикорабельні ракети, зокрема гіперзвукову 3М22 "Циркон".

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