Пентагон може перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід, – WP

Три джерела підтвердили існування таких обговорень в оборонному відомстві США.

Пентагон розглядає питання про те, чи варто перенаправити зброю, призначену для України, на Близький Схід, оскільки війна в Ірані вичерпує запаси деяких з найбільш критично важливих боєприпасів армії США.

Хоча остаточне рішення про перенаправлення обладнання ще не прийнято, цей зсув підкреслить зростаючі компроміси, необхідні для підтримки війни США проти Ірану, де Центральне командування США вразило понад 9 000 цілей всього за неповні чотири тижні бойових дій, пише The Washington Post.

Повідомляється, що зброя, яку можуть відкликати з України, включає ракети-перехоплювачі ППО, замовлені через програму НАТО "Список пріоритетних потреб України" (PURL), запущену минулого року, в рамках якої країни-партнери купують американську зброю для Києва. Ця ініціатива забезпечувала надходження обраної військової техніки до Києва навіть після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа припинила більшу частину прямої допомоги Пентагону у сфері безпеки.

У заяві представник Пентагону зазначив, що Міністерство оборони "забезпечить, щоб сили США, а також сили наших союзників і партнерів мали все необхідне для боротьби та перемоги", але відмовився від подальших коментарів.

"У відповідь на запитання НАТО не торкнулося теми того, чи відомо військовому альянсу про потенційну зміну маршруту американського обладнання або чи стурбований він цим. Офіційний представник НАТО в електронному листі роз'яснив, що країни продовжують робити внески в PURL, і обладнання безперервно надходить в Україну", - йдеться в матеріалі.

Як війна проти Ірану впливає на кількість боєприпасів

З того часу, як США розпочали атаку на Іран 28 лютого, європейські столиці почали турбуватися про те, що Вашингтон швидко витрачає наявні боєприпаси – такий темп вогню може затримати їхні власні замовлення та порушити постачання американських систем до України в рамках PURL.

"Вони дійсно витрачають боєприпаси, тому зараз виникають питання про те, скільки вони будуть продовжувати надавати в рамках угоди", – констатував один із дипломатів.

Європейський чиновник заявив, що будь-яке рішення США про перенаправлення систем торкнеться лише наступних поставок в Україну, через місяць або два, тому що "деякі речі вже знаходяться в дорозі".

Серед найбільш затребуваних боєприпасів війни – високотехнологічні перехоплювачі ППО, включаючи системи Patriot і Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Військові США перенаправили такі ракети з інших частин світу, включаючи Європу та Східну Азію, до Центрального командування США, яке відповідає за операції на Близькому Сході, зміцнюючи оборону проти іранських безпілотників та балістичних ракет.

Повідомляється також, що залишається незрозумілим, чи будуть поставки зі США затримані і виконані пізніше, чи ж повністю перенаправлені. Пентагон може змінити маршрут таких поставок у разі гострої військової необхідності, але повинен повідомити законодавців, зазначив офіційний представник США.

