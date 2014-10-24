У Стокгольмі впевнені в існуванні загадкової субмарини, незважаючи на припинення її пошуків

Як заявив заступник керівника операції, контр-адмірал Андерс Ґренстад, така іноземна підводна активність «неприпустима», пише Радіо Свобода.

Раніше сьогодні стало відомо, що шведські військові припинили операцію з пошуку невідомого підводного об’єкта у водах поблизу Стокгольма.

Військові не уточнювали, пошуки якого саме об’єкту ведуться, посилаючись на підвищену секретність завдання.

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За даними шведських ЗМІ, субмарина, яку розшукували – російська.

Міністерство оборони Росії виступало зі спростуванням припущень про те, що проведена у Швеції операція нібито пов’язана із присутністю біля берегів цієї скандинавської країни російського підводного човна.