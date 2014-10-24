Тофалари по два тижні чекають вертольота в райцентр, поки Росія витрачає мільярди на війну

Через ізольованість проблемою для жителів трьох сіл Тофаларії (місце проживання тофів) є буквально все - від похорону і медогляду до продуктів харчування, йдеться в репортажі Радіо Свобода.

Так, нещодавно в цьому регіоні в 80 кілометрах від села Алигджер в глухій тайзі помер місцевий житель. Одинадцять діб родичі померлого оберігали тіло від диких звірів, поки йшов збір грошей на вертоліт для евакуації, яку місцева влада організувати відмовилася.

Весь цей час син покійного просив місцевих та обласних чиновників, поліцейських, рятувальників і прокуратуру допомогти вивезти тіло батька в районний центр для проведення експертизи. Ніхто не допоміг. Довелося позичати у родичів і сусідів 140 тисяч рублів, щоб заплатити за вертоліт.

Справа в тому, що села Тофаларії - Нерха, Алигджер і Верхня Гутара-розташовані за двісті кілометрів від районного центру Нижньоудінськ, дороги до них немає, навколо непрохідна тайга, а вертоліт літає всього один раз на 10-15 днів.

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Валентина Кангараєва прилетіла в Нижньоудінськ з Санкт-Петербурга, хотіла побувати на своїй малій батьківщині, сходити на кладовище до батьків, і десять днів просиділа на аеровокзалі.

"Ви уявляєте, відпустка у мене вже закінчується, і ніяк не полетіти", - скаржиться Валентина. Жителю Тофаларії Дмитру Кангараєву в Нижньоудінську зробили операцію на серці:

Читайте такожРосіянам не будуть повертати пенсійні накопичення - гроші витратили на Крим"А тепер не можу полетіти назад. Залишився знову. Тринадцять людей узяли, а мені місця не вистачило", - нарікає Дмитро.

За розрахунками районних чиновників, в Тофаларію необхідно завозити близько 900 тонн продуктів, які швидко псуються, на рік. Вертольоти, що орендуються за рахунок обласного бюджету, можуть перевезти тільки 40 тонн.

Але хоча якісь продукти в магазинах є, багатьом тофам їх немає на що купити: вони безробітні. Якби не традиційний промисел: полювання на білку і соболя, ізюбря, дикого оленя, дикого козла і кабана, а також видобуток кедрового горіха і ягоди, взагалі невідомо, як би вони виживали. Але і тут проблема: мисливські патрони коштують грошей.

Раніше була організація, яка централізовано купувала у тофів хутро і дикороси. Зараз цієї організації немає, і здобуте мисливцями скуповують за заниженими цінами заїжджі підприємці.

Читайте такожРосія вклала в пропаганду дев'ять мільярдів доларів - американський конгресменЗ навчанням дітей тофов справи йдуть трохи краще. У Алигджері є інтернат і середня школа, в двох інших селищах - малокомплектні школи початкової освіти, в них навчаються за 30-40 учнів.

"Будівлі чистенькі, але побудовані ще за царя Гороха, туалети, звичайно, на вулиці, - розповідає побував у Тофаларии Валерій Лукін. - Директори шкіл кажуть, що вони забезпечені підручниками повністю, але зошитів і ручок в місцевих магазинах немає".