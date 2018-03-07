"Дивна історія": у США розповіли, що робитимуть із російською повією Настею Рибкою

Частина роботи Держдепартаменту полягає у допомозі американцям за кордоном, а Рибка - не американка.

Заяви затриманої в Таїланді Анастасії Вашукевич, відомої як Настя Рибка, про наявність у неї доказів російського втручання в президентські вибори в США - "дивна історія".

Про це сказала представник Держдепартаменту США Хізер Науерт.

Представник Держдепу не захотіла докладно коментувати інформацію, що у Рибки нібито є докази про втручання Росії в американські вибори.

"Це схоже на досить дивну історію. Ця жінка була затримана там. Я впевнена, що якби там було щось дуже цікаве, про що ми повинні знати, тайська влада нас би про це поінформувала", - сказала Науерт.

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Вона зазначила, що Рибка - не громадянка США, а частина роботи Держдепартаменту полягає допомоги американцям за кордоном.

"Ми, звичайно, знаємо про її арешт. У російської влади може бути більше інформації по її справі. Також додаткову інформацію про це можуть знати тайські правоохоронні органи", - зазначила Науерт.

Як повідомляв УНІАН раніше, Настя Рибка заявила, що має аудіозаписи розмов мільярдера Олега Дерипаски, де він говорить про втручання у вибори президента США.

Нагадаємо, 8 лютого російський опозиційний політик Олексій Навальний опублікував розслідування, в якому стверджується, що в серпні 2016 року заступник голови уряду Росії Сергій Приходько провів кілька днів на яхті олігарха Олега Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з Instagram і книжки однієї з цих дівчат, яка називає себе Настя Рибка. Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу».

Дерипаска і Приходько назвали розслідування Навального «провокацією». Представник Дерипаски заявив, що бізнесмен не робив нічого протизаконного і буде захищати свої честь і гідність, в тому числі в суді.

Після публікації розслідування Олег Дерипаска подав до суду на Настю Рибку (Анастасію Вашукевич) через розміщення в соціальних мережах його приватних знімків, інформації про його приватне життя і аудіозаписів його розмов. 28 лютого Усть-Лабинський районний суд, який прийняв позов, передав його в іншу інстанцію – Краснодарський районний суд – за день до призначеної дати розгляду.

26 лютого стало відомо, що Вашукевич і її приятеля Олександра Кирилова, відомого як Алекс Леслі, затримали в Таїланді за незаконне проведення «секс-тренінгу». Пізніше їх відпустили під заставу, але відразу заарештували співробітники таїландської міграційної служби. Рибка стверджує, що раніше до неї в поліцію приходили співробітники Інтерполу, які нібито заявили, що її «дуже хочуть бачити в Москві».