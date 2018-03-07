Як в Європі перемагає популізм. Уроки для України

Результати виборів в Італії виявились неочікуваними для всіх учасників перегонів. Для когось - провал, а для когось - успіх.

Так, Берлусконі був переконаний, що його партія «Вперед Італія» візьме 25% підтримки, натомість заледве дотягла 15%. Сателіт Берлусконі Матео Сальвіні, лідер партії «Ліга Півночі», отримав неочікувані 19% підтримки що дає йому можливість висувати свою кандидатуру на пост прем’єра від альянсу правих сил. Та чи Брюссель буде згідний, щоб Італію представляв «друг Путіна»?

Ще однією несподіванкою стала перемога «Руху 5 зірок» з результатом 32%. Цей рух був заснований коміком та блогером Беппе Грілло, який виступає за принципи прямої демократії, перегляд відносин з ЄС. Було навіть таке, що Грілло висловлювався на підтримку невизнаного міжнародною спільнотою референдуму в українському Криму…

Варто зауважити, що Італія фактично розділилась

Всі ці партії неодноразово говорили про перегляд санкційної політики щодо Росії і обіцяли педалювати це питання як прийдуть до влади. Та чи дійде це до реальних кроків - мало віриться, бо в питаннях санкцій, Брюсселю вдавалось «ламати» навіть угорців, які неодноразово говорили про потребу пом’якшення політики щодо Росії.

Варто зауважити, що Італія фактично розділилась. Південь в більшості проголосував за популістів з «Руху 5 зірок», через кризу та бідність. Грілло обіцяв кардинальні реформи в економіці та скасування податків. Північ та центр, натомість, віддали свої голоси за «альянс правих» - «Вперед Італія», «Лігу Півночі» та «Брати Італії».

«Ліві», а це Демократична партія, провалили вибори з результатом 19% голосів і вже оголосила про свій перехід в опозицію. Тому коаліційні переговори будуть проводити «пропутінські популісти»: «Праві» та «Рух 5 зірок». Експерти також кажуть про можливі перевибори, бо не вірять в союз цих двох.

Україні вже зараз слід наводити продуктивну комунікацію з представниками партій переможців

Втім, з ситуації з виборами в Італії існує кілька важливих висновків, які стосуються України. Принаймні, нам слід звернути на них увагу.

По-перше, слід пам’ятати, що запит на популістів в ЄС активний. Ці вибори в Італії та їхні результати - чудовий приклад. Це - відповідь на як економічну так і бюрократичну кризу, великі податки та неспроможність справитись з напливом іммігрантів.

По-друге, «Праві» та «Рух 5 зірок» позитивно налаштовані до політики РФ. Тому, якщо ці партії сформують уряд, це означаєтиме, що риторика на захист Росії в ЄС посилиться.

По-третє, Україні вже зараз слід наводити продуктивну комунікацію з представниками партій переможців.

Наостанок, хоча Італія головує в ОБСЄ, нові політичні сили навряд чи зможуть кардинально вплинути на роботу організації, оскільки політика моніторингової місії затверджується всіма країнами-членами.

Тарас Семенюк, аналітик