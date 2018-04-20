У США демократи подали багатомільйонний позов проти штабу Трампа, WikiLeaks і росіян (відео)

Демократи звинувачують сина і зятя Трампа, а також його радників у змові з РФ під час виборчої кампанії у 2015-2016 роках.

Демократична партія Сполучених Штатів Америки звернулася до суду із звинуваченням у змові представників Російської Федерації, виборчого штабу президента Дональда Трампа і інтернет-ресурсу WikiLeaks з метою завдання шкоди кандидату демократів у президенти Гілларі Клінтон у 2015-2016 роках.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Видання зазначає, що Національний комітет Демократичної партії у п'ятницю подав багатомільйонний позов проти російського уряду, виборчого штабу Трампа та організації WikiLeaks. Демократи стверджують у своєму позові про масштабну змову з метою підриву виборчої кампанії 2016 року та схиляння результатів виборів на користь Трампа.

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"У позові, поданому федеральному окружному суду в Манхеттені, стверджується, що високопоставлені особи виборчого штабу Трампа змовились з російським урядом та його воєнним розвідувальним управлінням, щоби завдати шкоди кандидату в президенти від демократів Гілларі Клінтон та допомогти Трампу в зламі комп'ютерних мереж Демократичної партії і розповсюдженні викраденої там інформації", - пише видання.

Голова Національного комітету Демократичної партії Том Перез заявив: "Під час президентської кампанії в 2016 році Росія запустила повномасштабний напад на нашу демократію, і вона знайшла зацікавленого та активного партнера у виборчій кампанії Дональда Трампа".

"Це являло акт безпрецедентної зради: виборчий штаб кандидата в президенти Сполучених Штатів змовився з ворожою іноземною державою, аби посилити свій шанс перемогти на виборах президента", - наголосив Перез.

У позові стверджується, що зв'язки виборчого штабу Трампа з Росією сприяли втручанню у вибори в США, що завдало серйозної шкоди Демократичній партії.

Національний комітет Демократичної партії заявляє, що кібератака на його комп'ютери підірвала здатність спілкуватися з виборцями, збирати пожертви та ефективно функціонувати.

У позові не обвинувачується сам Трамп. Водночас у ньому йдеться про ряд радників Трампа, які зустрічалися з людьми, які, імовірно, були пов'язані з Росією, включаючи сина Трампа -Дональда-молодшого, зятя Трампа - Джареда Кушнера, та його радників у виборчому штабі Пола Манафорта і його заступника Ріка Ґейтса.

У позові також йдеться про Головне розвідувальне управління Росії (ГРУ), яке було обвинувачене урядом США в організації хакерських атак, а також WikiLeaks, яка опублікувала викрадені листи Національного комітету Демократичної партії. Також фігурує ім'я Джуліана Ассанджа як засновника цього ресурсу.