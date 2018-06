У США заарештували колишнього поліцейського, підозрюваного в 12 вбивствах і 50 згвалтуваннях

72-річному Деанджело вже пред'явлено звинувачення у вбивстві двох сімейних пар у 1978 і 1980 роках.

У Каліфорнії правоохоронні органи оголосили про арешт 72-річного колишнього поліцейського Джозефа Джеймса Деанджело, якого пов'язують з 12 вбивствами і 50 згвалтуваннями, здійсненими у 1970-ті та 1980-ті роки.

Як повідомляє Meduza, поки що Деанджело пред'явлено звинувачення у вбивстві двох сімейних пар, у 1978 і 1980 роках. Влада підтвердила, що його пов'язують з убивством принаймні ще однієї сімейної пари, але звинувачення по цьому злочину поки не пред'явлено.

Читайте такожЗгвалтував і вбив 33 хлопців: ЗМІ розповіли, хто був прототипом жахливого клоуна з "Воно"

Встановити особу злочинця вдалося завдяки збігу ДНК-доказів. Прорив у справі стався протягом останнього тижня, підкреслили в прокуратурі Сакраменто.

У 2001 році різні злочини були пов'язані на підставі ДНК-доказів і патерну поведінки злочинця. У 2016-му пошуки маніяка були активізовані, ФБР оголосила нагороду в 50 тисяч доларів за його упіймання.

Як передає 112.ua, в період вбивств Деанджело працював поліцейським в двох різних відділеннях Каліфорнії. На момент затримання він жив у передмісті Сакраменто.

Письменниця Мішел Макнамара присвятила розслідуванню пошуку вбивці книгу "Я піду в темряву" (i'll Be Gone in the Dark: One woman's Obsessive Search for the Golden State Killer), але померла в 2016 - книга була закінчена іншим письменником, якого найняв її чоловік. Книга очолила список бестселерів New York Times.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Великобританії на зйомках серіалу про серійного вбивцю знайшли труп.