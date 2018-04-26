Кончіта Вурст зняла сукню: переможець Євробачення відмовився від образу бородатої жінки (фото)

Журналіст поцікавився у співака, чому глядачі давно не бачили його в жіночих сукнях і образі Кончіти під час виступів.

Австрійський співак Тому Нойвірт відмовився від свого жіночого альтер-его по імені Кончіта Вурст, яка принесла йому всесвітню популярність.

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Про це зірка повідомила в інтерв'ю виданню The Independent. Журналіст поцікавився у співака, чому глядачі давно не бачили його в жіночих сукнях під час виступів. За словами співака, після декількох років виступів в образі Кончити він нарешті зважився на зміну іміджу

"Я роблю те, що хочу робити, і одягаюся так, як мені хочеться зараз, і зараз мені хочеться виглядати більш мужньо", - підкреслив виконавець.

Як зазначив артист, він починав кар'єру з діви в золотих нарядів, тепер же він виглядає як брутальний бородатий дрег-співак в черевиках. (Дрег-артист - представник індустрії розваг, який одягає під час виступів одяг протилежної статі)

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у квітні Нойвірт оголосив, що у нього позитивний ВІЛ-статус. Він вирішив зізнатися в цьому, оскільки його колишній партнер погрожував розкрити цю інформацію.