Російських поліцейських хочуть пересадити на службових оленів - ЗМІ

Питання про закупівлю поголів'я цих тварин зараз розглядається в МВС Росії, повідомляють "Известия".

«На нарадах говорилося, що злочинці часто переховуються в тундрі та інших важкодоступних місцях на оленячих упряжках, а у поліцейських не завжди є можливість їх там переслідувати, - розповіло джерело в центральному апараті МВС РФ. - Така ж проблема виникає і з доставкою підозрюваних у відділення».

Коли про цю проблему стало відомо в Москві, МВС РФ вирішило розглянути можливість закупівлі для поліцейських поголів'я службових оленів.

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«У нас на службі, звичайно, є снігоходи, але потрібно розуміти, що техніка - це техніка. Снігохід може зламатися або застрягти в тундрі, а ось олень буде бігти завжди, - розповіла офіційний представник МВС Ямало-Ненецького автономного округу Ірина Пімкіна. - Олені були б корисні і для дільничних, щоб об'їжджати віддалені райони. Крім охорони порядку наші поліцейські надають різну допомогу місцевим жителям і вивозять з тундри хворих».

Можливість покупки службових оленів була закладена в нормативну базу МВС РФ ще в 2012 році. У спеціальному наказі «Про деякі питання продовольчого забезпечення та забезпечення кормами штатних тварин підрозділів в органах внутрішніх справ РФ у мирний час» крім вже традиційних коней і собак МВС РФ також подумало про раціон ослів, оленів і верблюдів.