Неголені пахви: донька Мадонни вразила зовнішнім виглядом (фото)
18:31, 22 травня 2018Світ
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Відомо, що Лурдес відмовилася від багатьох косметичних процедур, в тому числі й депіляції.
Донька співачки Мадонни Лурдес Леон вразила шанувальників своїм зовнішнім виглядом.
Фотографії були зроблені у рамках рекламної кампанії для нової лінійки взуття Converse й опубліковані в Instagram.
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На знімках донька Мадонни відверто демонструє неголені пахви та ноги. Судячи з коментарів, дописникам у цілому не сподобалася фотосесія за участю Лурдес. Багато хто назвав її абсолютним несмаком.
Раніше Мадонна на своїй сторінці в Instagram розмістила незвичайне фото: на ньому зірка позує з оголеними грудьми, прикриваючись своєю сумочкою.
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