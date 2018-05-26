ЄС закликає негайно звільнити всіх незаконно утримуваних українців у Росії та окупованому Криму

Відповідну заяву оприлюднило Представництво ЄС в Україні у зв'язку з триваючим порушенням прав та переслідуванням країною-агресором українських громадян.

Європейський Союз закликає негайно звільнити всіх українських громадян, незаконно утримуваних у Російській Федерації та на території окупованого Росією Кримського півострова.

Про це повідомила прес-служба Представництва ЄС в Україні.

Читайте такожРосія не допускає українських лікарів до політв'язнів — Супрун

"14 травня після чотирьох років ув’язнення режисер Олег Сенцов, якого депортували до східного Сибіру, розпочав голодування. Інший незаконно утримуваний громадянин України Володимир Балух уже два місяці проводить голодний страйк. Вони виступили проти незаконної анексії Кримського півострова. Їх було засуджено з порушенням міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя судами, чию юрисдикцію ЄС не визнає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надзвичайну тривогу викликає кількість кримських татар, яких переслідують та чиї права суттєво порушують.

"На додачу до цього, 21 травня ув’язнено активістів Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. Європейський Союз закликає дотримуватись міжнародних стандартів прав людини на півострові, а також негайно звільнити всіх незаконно утримуваних українських громадян в Росії та на Кримському півострові", - йдеться в заяві Представництва ЄС.