Фанат Marvel подивився блокбастер "Месники 3" рекордну кількість разів

17:30, 11 червня 2018
Світ
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Хлопця запросили на прем'єру "Месників 4" / Marvel

Напевно, свій внесок у досягнення цього рекорду зробив і видеоблогер Тоні Мітчелл, відданому шанувальнику Marvel, пише "Сьогодні".

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Хлопець подивитися "Месників 3" 46 разів! Шанувальник MCU витратив близько 630 доларів (квиток в кіно в США коштує в середньому близько 15 доларів). Зазначимо, що мережа IMAX помітила хлопця після того, як його твіт став вірусним, і подарувала йому ще 50 квитків в кіно.

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Теги: #Месники: Війна нескінченності