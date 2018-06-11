Фанат Marvel подивився блокбастер "Месники 3" рекордну кількість разів

Хлопець подивитися "Месників 3" 46 разів! Шанувальник MCU витратив близько 630 доларів.

Блокбасер "Месники: Війна нескінченності" зібрав у прокаті майже 2 мільярди доларів, а в перші вихідні прокату встановив рекорд.

Напевно, свій внесок у досягнення цього рекорду зробив і видеоблогер Тоні Мітчелл, відданому шанувальнику Marvel, пише "Сьогодні".

Читайте такожЯк у Києві пройшов фестиваль косплею Comic Con (фоторепортаж, видео)

Хлопець подивитися "Месників 3" 46 разів! Шанувальник MCU витратив близько 630 доларів (квиток в кіно в США коштує в середньому близько 15 доларів). Зазначимо, що мережа IMAX помітила хлопця після того, як його твіт став вірусним, і подарувала йому ще 50 квитків в кіно.