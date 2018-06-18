Анджеліна Джолі виконала рішення суду у справі про розлучення

Як повідомляє US Weekly, Бред Пітта нарешті побачитися зі своїми дітьми. Зустріч відбулася цими вихідними, коли весь світ відзначав День батька.

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Згідно з даними джерел видання, минулі вихідні актор провів разом з дітьми в Лондоні, де зараз у нього (так само, як і Анджеліни Джолі) проходять зйомки.

У якому складі і за яких обставин відбулася зустріч, не повідомляється. Між тим це істотне зрушення у відносинах цієї сім'ї. Як відомо, минулого року Анджеліна не дозволила дітям зустрітися з папою і відвезла їх на час в Ефіопію. Зараз вона також знаходиться у закордонній поїздці - з місією ООН вона прилетіла до Іраку, проте дітей воліла залишити в Європі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Джолі може втратити свої права через те, що всіляко перешкоджає спілкуванню дітей з батьком. Нагадаємо, у Пітта і Джолі шестеро дітей: 16-річний Меддокс, 13-річна Захара, 14-річний Пакс, 11-річна Шайло і 9-річні близнюки Нокс і Вів'єн.