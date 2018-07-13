EUObserver: Гасло «Слава Україні» на Чемпіонаті світу викрило шовінізм Росії

Захід помиляється, коли відділяє позицію простих росіян і Кремля.

Впродовж багатьох місяців до Чемпіонату світу з футболу в Росії тривала потужна кампанія із закликом бойкотувати змагання. Адже Москву не можна винагороджувати за її численні злочини і зусилля з дестабілізації інших країн по всьому світі. Існувало побоювання того, що привілей проведення чемпіонату послужить створенню позитивного іміджу для кримінального режиму Володимира Путіна.

Але, попри всі злочини Росії, ігри все ж відбулися. А занепокоєння щодо «відбілення» режиму російського президента справдилися, пише EUObserver.

Про країну-господаря цьогорічного чемпіонату було написано багато яскравих репортажів. У ЗМІ зображення радісних вболівальників, які святкують російські голи, замінили відео, на яких росіяни хвалили незаконну окупацію частини території України. Скандування «Росія!» на чемпіонаті прийшло на зміну горезвісному гаслу «Крим наш!». Російські численні злочини вдома і за кордоном тепер здаються як щось нереальне на тлі блиску спортивного свята. Чемпіонат світу замаскував огидну правду про Росію включно з її шовінізмом і імперіалізмом. Але 8 липня маска раптом спала. І це сталося найменш очікуваним способом.

Здолавши Росію у матчі за місце у півфіналі, хорватський захисник Домагой Віда і помічник тренера Огнен Вукоєвич присвятили перемогу Україні, вигукнувши «Слава Україні!». Видання пояснює, що гасло – це український аналог «Vive la France!». Але воно спричинило великий шум у Росії, а уряд країни разом з громадянами кинулися критикувати хорватських футболістів. Росіян розлютило гасло і присвята перемоги Україні, тож вони почали вимагати «справедливого» покарання за те, що, на їхню думку, було «расизмом» і «образою».

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Українців така отруйна реакція в Росії не здивувала зовсім. Вона лише ще раз підкреслила те, що вони і так добре усвідомили після російського вторгнення в Крим. Тоді вторгнення в сусідню країну підняло рейтинг Путіна до неймовірних показників. А російське гасло «Крим наш!» стало відомим навіть за межами Росії.

Більшість росіян пишалися цим грубим порушенням міжнародних законів. Багато хто вирішив, що окупація Криму – це ознака того, що Росія «повернула» собі радянський статус «супердержави». Важливо те, що на Заході вважали, що шовінізм і імперіалізм притаманні лише російському уряду. Поширена думка говорить, що саме Путін, а не прості росіяни, джерело проблеми. Мовляв, Росія – чудова країна, а росіяни – чудовий народ. І якщо розібратися з Путіним, проблеми вирішаться.

Саме припущення того, що прості росіяни відповідальні за ситуацію в їхній країні, часто відкидається як «ксенофобське» чи «русофобське». Прем’єр-міністр Литви нещодавно виступив проти цієї домінантної думки. Сауліус Скверняліс сказав, що Захід помиляється, коли відділяє «думку росіян» від «думки російського уряду».

«Ми часто говоримо, що Кремль – це щось одне, а росіяни – інше. Я особисто теж так думав. Але подивіться на результати виборів у регіонах, які ми вважали найбільш демократичним. Подивіться на те, як голосують Москва і Санкт-Петербург. Ми думали, молодь прийде і все змінить. Але подивіться, як голосують люди віком до 35 років», - наголосів голова литовського уряду.

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Видання пише, що литовський прем’єр-міністр розуміє, що якщо на російський шовінізм і імперіалізм не звертати увагу, він продовжить жити в Росії навіть після закінчення правління Путіна. І майбутнє з такої точки зору має не дуже обнадійливий вигляд. Навіть російська опозиція, яка критикує нинішній режим, не обіцяє безумовне повернення Криму під контроль України. Критики лише пропонують провести «чесний» референдум на півострові після Путіна, і то лише якщо більшість росіян цього захочуть. Їх не хвилює, що таке «рішення» зовсім не виправляє порушення міжнародного закону з боку Москви. А поки Росія ще «не готова» проводити такий фарсовий референдум, вона виживає з Криму етнічних українців, які виступали проти окупації, катує їх, кидає за ґрати, вбиває українських патріотів. Не важко собі уявити, яким буде результат «референдуму» після багатьох років російських переслідувань, русифікації і штучних демографічних змін у регіоні.

Видання зауважує, що за роки після початку вторгнення в Україну у Росії було багато значних протестів через корупцію і економічні проблеми. Але дуже мало демонстрацій були присвячені війні проти сусідньої країни. Найбільший з них пройшов у Москві. Але у місті з населенням 12,5 мільйонів людей на вулиці вийшли лише 25 тисяч.

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Поширене твердження, що росіяни не протестують проти війни в Україні, тому що бояться за свою безпеку, не витримує критики. Адже вони ризикують своєю безпекою і здоров’ям, коли йдеться про економічні проблеми. Також існує припущення, що росіяни готові ризикнути заради особистої вигоди, а протест проти війни вони вигідним не вважають. Однак, якщо війна проти України припиниться, їм не доведеться їхати вмирати на чужій території, а санкції, які тиснуть на економіку, будуть зняті. Росіяни, вочевидь, готові ризикувати життям заради кращого майбутнього Росії. Але проблема в тому, що більшість з них вважають, що ця «краща» Росія – це супердержава, яка робить, що заманеться, а не країна з верховенством закону.