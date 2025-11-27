Незважаючи на заяви адміністрації про тісну координацію на вищому рівні, часом процес виглядав безладним.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що його гнучкий стиль переговорів дає змогу домогтися угоди там, де інші зазнали невдачі. Про це пише The Washington Post.

Тепер високопоставлені представники Білого дому стверджують, що вони близькі до мирного врегулювання в Україні.

"Ми як ніколи близькі до закінчення війни. Оптимізм досить високий", - заявив один із них.

Зазначається, що деякі європейські чиновники, які симпатизують Україні, згодні з тим, що укладення угоди стало більш імовірним.

"Але хоча Україна, можливо, і поступово наближається до укладення угоди, скептики попереджають, що вона все ще може розвалитися, якщо жодна зі сторін не знайде прийнятної для іншої пропозиції", - йдеться в статті.

За даними видання, останніми тижнями високопосадовці, які працюють над угодою, - держсекретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс, зять Трампа Джаред Кушнер, Стів Віткофф і Деніел Дрісколл - часто спілкувалися в групових чатах і проводили телефонні конференції, щоб координувати свої зусилля в спілкуванні як із росіянами, так і з українцями. Там додали:

"Під час цих бесід, здебільшого, не брав участі офіційний спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог, якого, за словами чиновників, росіяни прагнули усунути, вважаючи його занадто проукраїнським. Низку інших чиновників Ради національної безпеки та Держдепартаменту також було відсторонено від переговорів".

Зазначається, що незважаючи на заяви адміністрації про тісну координацію на вищому рівні, часом процес виглядав безладним.

Стиль переговорів Трампа

"Пропозиція завжди задумувалася як робочий і живий документ. Не передбачалося, що ось вам план, знаєте, приймайте або відхиляйте", - заявив високопоставлений представник Білого дому.

За словами чиновника, це частина стилю переговорів Трампа.

"Коли вони розробляють план гри, вони діють індивідуально, тому що в кожної людини особисті стосунки, які, можливо, кращі, ніж в іншої. Вони відчувають, що можливо", - сказав він.

Важливо, що ця імпровізація призвела до раптових кадрових перестановок, включно з підвищенням Дрісколла, високопоставленого військового керівника й однокурсника Венса, який раніше не брав безпосередньої участі в переговорах щодо України.

Після того, як він знайшов спільну мову з українцями, він зберігає за собою роль їхнього співрозмовника, хоча це і виходить за рамки його звичайних обов'язків. Видання пише:

"Багато що залишається невирішеним. Одним з елементів плану є гарантії безпеки для України. Росіяни відкинули будь-які іноземні війська на українській території, а Трамп заявив, що європейці візьмуть на себе основний тягар обіцянок підтримки".

Багато європейських офіційних осіб стверджують, що все ще не знають, що задумав Трамп. Вони чують, що американці працюватимуть із ними над гарантіями безпеки, але поки що "незрозуміло, що це означатиме на практиці".

Важливо, що американські та європейські офіційні особи розходяться в думках щодо сильних сторін України та Росії. Багато європейців вважають, що Росія завалиться, якщо буде надано більше часу і продовжить надавати Україні військову підтримку.

"Не думаю, що є якісь ознаки цього", - заявив чиновник, викладаючи позицію США.

За його словами, що стосується території на сході України, яку Росія просить як плату за мирну угоду, "українці, зі зрозумілих причин, не хочуть від неї відмовлятися, в РФ думає, що зможе домогтися цього так чи інакше".

"Мирний план" Трампа - останні новини

Раніше повідомлялося, що Трамп дав старт останнім мирним переговорам щодо України минулого тижня після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо заявили, що новий план із 28 пунктів може призвести до прориву. Видання Axios дізналося, що його сформулювали спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

