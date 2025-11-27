Навчання показово проводили так, щоб їх не прогавили в НАТО.

Росія провела нахабний тренувальний політ одразу трьох стратегічних ракетоносців Ту-22М3 над Балтійським морем. Про це повідомляє аналітик відкритих даних (OSINT), який діє у соцмережі Х під псевдонімом AviVector.

Він зазначив, що три Ту-22М3, нещодавно перекинуті з Іркутської області, сьогодні злетіли з авіабази "Оленья" під Мурманськом і виконали п'ятигодинну навчальну місію над Балтійським морем.

"Один з Ту-22М3 виконував роль літака-ретранслятора між двома іншими Ту-22М3 та командними пунктами. Бомбардувальники супроводжували Су-27 та Су-35С", - пише аналітик.

Відео дня

Показово, що ця тренувальна місія проводилася не над Баренцевим морем, поруч з яким знаходиться аеродром, де достатньо вільного простору і де немає "зайвих" очей. Навпаки, росіяни вирішили демонстративно політати одразу на трьох ракетносцях у супроводі винищувачів над Балтійським морем - у відносно малому, як для таких літаків, секторі, з усіх боків оточеному повітряним простором країн НАТО.

Не дивно, що чергові винищувачі країн альянсу негайно злетіли з авіабаз у Швеції та Естонії, щоб проконтролювати ці демонстративні "тренування".

Російські провокації в Європі

Як писав УНІАН, останнім часом росіяни вдалися до серії повітряних провокацій проти країн НАТО. Найгучнішими епізодами стали заліт одразу двох десятків російських дронів у повітряний простір Польші та порушення повітрних кордонів Естонії трьома винищувачами Міг-31.

Після цього в НАТО замислилися над тим, що на подібні дії агресора потрібно якось реагувати. І бажано не порожніми балачками.

Вас також можуть зацікавити новини: