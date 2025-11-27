Політик зауважив, що питання розгортання іноземних військ в Україні обговорювати поки що зарано.

Після досягнення будь-якої мирної угоди з країною-агресоркою Росією Україна потребуватиме сильних Збройних сил і гарантій безпеки. Крім того, Київ не мають змушувати віддавати свою територію.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Reuters. Він наголосив, що на кону інтереси безпеки не лише України, а й Європи. При цьому Мерц зауважив, що питання гарантій безпеки обговорюються зі Сполученими Штатами Америки та Україною.

"Україна потребує сильних Збройних сил, і якщо буде укладено мирну угоду... Україна й надалі потребуватиме сильних Збройних сил та надійних гарантій безпеки від своїх партнерів", – пояснив канцлер.

Він додав, що найважливішою гарантією буде саме добре оснащена українська армія:

"Саме тому ми також обговорюємо майбутню чисельність української армії".

Автори матеріалу нагадали, що в Європі наполягають на верхній межі чисельності українського війська у 800 тисяч солдатів, а не 600 тисяч. При цьому Мерц зауважив, що питання розгортання іноземних військ в Україні обговорювати поки що зарано.

Крім того, канцлер Німеччини вважає, що відправною точкою для будь-яких переговорів має бути нинішня лінія фронту. Він акцентував, що не можна примушувати Україну до територіальних поступок.

Мирна угода: інші важливі новини

Видання Politico повідомляє, що Сполучені Штати Америки хочуть отримати мирну угоду до надання Україні гарантій безпеки. Європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилятиметься на користь Росії.

Тим часом Європарламент ухвалив нову резолюцію, яка критикує спроби США вести переговори з РФ за спиною України і нав'язувати Києву результат цих переговорів. Зазначається, що мирна угода не повинна обмежувати здатність України захищати себе від нових нападів.

