Перед брифінгом Трампа і Путіна стався інцидент: чоловіка з плакатом силою вивели із зали (фото)

19:57, 16 липня 2018
Світ
328 0
Служба безпеки виводить чоловіка із зали перед початком брифінгу Трампа і Путіна / REUTERS

Чоловіка, який тримав у руках аркуш з написом, силою вивели із зали співробітники служб безпеки за кілька хвилин перед початком прес-конференції президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна у Гельсінкі (Фінляндія).

Про це повідомляє Радіо Свобода, розмістивши відповідне відео.

Зазначається, що на аркуші був напис: "Договір про заборону ядерної зброї".

За попередніми повідомленнями, чоловік назвав себе журналістом з американського видання The Nation.

REUTERS
REUTERS

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зустріч Трампа і Путіна в Гельсінкі
Теги: #брифінг#Дональд Трамп#Володимир Путін