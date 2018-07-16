Перед брифінгом Трампа і Путіна стався інцидент: чоловіка з плакатом силою вивели із зали (фото)
19:57, 16 липня 2018Світ
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На аркуші, який тримав чоловік, був напис: "Договір про заборону ядерної зброї". За попередніми повідомленнями, чоловік назвав себе журналістом.
Служба безпеки виводить чоловіка із зали перед початком брифінгу Трампа і Путіна / REUTERS
Чоловіка, який тримав у руках аркуш з написом, силою вивели із зали співробітники служб безпеки за кілька хвилин перед початком прес-конференції президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна у Гельсінкі (Фінляндія).
Про це повідомляє Радіо Свобода, розмістивши відповідне відео.
Зазначається, що на аркуші був напис: "Договір про заборону ядерної зброї".
За попередніми повідомленнями, чоловік назвав себе журналістом з американського видання The Nation.
REUTERS
REUTERS
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