Перед брифінгом Трампа і Путіна стався інцидент: чоловіка з плакатом силою вивели із зали (фото)

На аркуші, який тримав чоловік, був напис: "Договір про заборону ядерної зброї". За попередніми повідомленнями, чоловік назвав себе журналістом.

Чоловіка, який тримав у руках аркуш з написом, силою вивели із зали співробітники служб безпеки за кілька хвилин перед початком прес-конференції президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна у Гельсінкі (Фінляндія).

Про це повідомляє Радіо Свобода, розмістивши відповідне відео.

Зазначається, що на аркуші був напис: "Договір про заборону ядерної зброї".

За попередніми повідомленнями, чоловік назвав себе журналістом з американського видання The Nation.