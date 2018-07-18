Wall Street Journal: Росія теж невдоволена поведінкою Трампа на зустрічі з Путіним

Росіяни не помітили якихось кроків до зближення з Кремлем з боку американського презиеднта.

Російська радість від того, що президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна нарешті вдалося звести разом, дуже швидко згасла у вівторок після лавини критики, з якою американський лідер зіштовхнувся вдома через свою поведінку. Навіть деякі росіяни думали, що він буде жорсткішим.

Про це пише Wall Street Journal. У Кремлі розцінювали довгоочікувану зустріч як шанс відновити діалог зі США щодо низки проблем, зокрема щодо воєн в Україні і Сирії. Американо-російські зв’язки в плачевному стані після того, як Москва втрутилася у президентські вибори у 2016 році, анексувала Крим і спробувала отруїти колишнього шпигуна на території Великої Британії.

В США демократи, республіканці і чиновники розвідувальних управлінь критикували Трампа за те, що він не виступив проти заперечень Путіна щодо втручання у американське голосування. У Росії ж теж невдоволені поведінкою президента США. Його критикують за те, що він не озвучив публічно все, щодо чого він не згоден з російським автократом. На думку росіян, це зробило Трампа уразливим перед політичним тиском вдома і шкодить його здатності відбудувати відносини з Москвою.

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«Якщо не говорити чітко, наприклад, про втручання у вибори, то недовіра отруїть все інше», - сказав голова Російського комітету з закордонних справ Андрій Кортунов.

У Росії є свої причини не ворушити ці питання. За словами Кортунова, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон добивався, щоб Росія на саміті в Хельсінкі дала гарантії, що ніякого втручання у нові американські вибори не буде. Але Москва не може це зробити.

«Кремль ніколи не визнає, що уряд Росії втручався у американське голосування, і Росія ніколи не погодиться на односторонні зобов’язання», - пояснив Кортунов.

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Російські пропагандистські ЗМІ, тим часом, вихваляють Путіна. Одне з видань навіть написало, що колишній агент КДБ «небезпечно переграв Трампа у Хельсінкі». В цей час, більшість російських видань дуже обережно підійшли до того, щоб якось похвалити американського президента.

В цей час, більшість простих росіян вважають зустріч президентів США і Росії підтвердженням важливості своєї країни і Путіна на глобальній арені. Хоча популярність російського автократа скорочується після збільшення пенсійного віку.