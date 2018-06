Сили НАТО піднімалися на перехоплення групи з семи військових літаків РФ

Про це повідомляється у твіттері оборонного відомства Латвії.

Зокрема, у складі групи літаків військово-повітряних сил РФ були Ан-72, два Іл-76, 2 Ан-12, 2 Ан-26. Переважно їх використовують як військово-транспортні.

Раніше сьогодні повідомлялося, що за дорученням Єврокомісії Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) розпочало розслідування випадків небезпечного зближення між військовими літаками та європейськими лайнерами цивільної авіації, які відбувалися протягом останніх місяців.

Baltic Air Policing QRA jets on 8 DEC scrambled to intercept RU Armed Forces 1x An-72, 2x Il-76, 2x An-12, 2x An-26 over the Baltic Sea.