Сили НАТО піднімалися на перехоплення групи з семи військових літаків РФ

Про це повідомляється у твіттері оборонного відомства Латвії.

Зокрема, у складі групи літаків військово-повітряних сил РФ були Ан-72, два Іл-76, 2 Ан-12, 2 Ан-26. Переважно їх використовують як військово-транспортні.

Раніше сьогодні повідомлялося, що за дорученням Єврокомісії Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) розпочало розслідування випадків небезпечного зближення між військовими літаками та європейськими лайнерами цивільної авіації, які відбувалися протягом останніх місяців.