Поліція в Москві затримала учасників одиночних пікетів проти пенсійної реформи

У затриманих був із собою також плакат з гаслом проти підвищення ставки ПДВ.

Поліція в Москві затримала двох учасників одиночних пікетів проти пенсійної реформи.

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Як передає Радіо Свобода, активістів було затримано в центрі російської столиці, на площі Революції, і відвезено до відділення.

Активісти Дарина Полюдова і Кирило Котов проводили одиночні пікети проти підвищення пенсійного віку. «ОВС-Інфо» уточнює, що у затриманих був з собою також плакат з гаслом проти підвищення ставки ПДВ.

Полюдова провела два роки в колонії-поселенні за спробу організувати «марш за федералізацію Кубані». На волю вона вийшла в жовтні 2017 року. Котов - пензенський активіст «Лівого опору». У червні його заарештовували на 15 діб у Москві через одиночний пікет біля входу на Красну площу. Він закликав бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

Як повідомлялося, 19 липня Держдума РФ ухвалила в першому читанні урядовий законопроект про пенсійну реформу, що передбачає підвищення пенсійного віку. Його планується підвищити для чоловіків з 60 до 65 років і для жінок з 55 до 63 років.

Пенсійна реформа вже викликала акції протесту в десятках міст Росії. Біля будівлі Держдуми в четвер пройшли пікети з вимогою не ухвалювати законопроект. На тлі пенсійної реформи у росіян різко знизився рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна, як випливає з опитування фонду «Громадська думка».

У п'ятницю Путін вперше прокоментував пенсійну реформу, заявивши, що йому не подобається це рішення, і він готовий вислухати його противників, якщо вони «не піаряться».