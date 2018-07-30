Politico: США стали на бік Росії проти антиросійської скарги України в СОТ

Вашингтон і Москва стверджують, що організація не має права ухвалювати рішення щодо скарги Києва на те, як Москва незаконно обмежує транзит її товарів.

Адміністрація Дональда Трампа стала на бік Росії у знаковій справі, яка може розвалити Світову організацію торгівлі. На які дії країни мають право піти в ім’я національної безпеки, якщо це порушує їхні зобов’язання перед СОТ?

Панельні обговорення цього питання, які відбудуться в цьому році, можуть принести серйозні наслідки для цілої низки скарг проти США і того, як президент Дональд Трамп виправдав нові американські мита на сталь і алюміній. Справа також стосується Росію, але за інші дії. Москва у січні 2016 року відрізала Україну від ключових ринків у Центральній Азії і на Кавказі, до яких українські експортери можуть дістатися лише через російську територію.

Про це пише Politico, нагадуючи, що Москва перекрила свої дороги для українських товарів якраз на тлі російської окупації Криму і розв’язання війни проти України, яка триває вже п’ятий рік.

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США підтримують Україну в широкому територіальному конфлікті. Але і Вашингтон, і Москва наполягають, що СОТ не має права ухвалювати якісь рішення щодо її скарг на російські обмеження в питанні транзиту. Російська сторона виправдовується тим, що нібито перекрила шляхи для українських товарів відповідно до статті 21 «Генеральної угоди про мита і торгівлю», яка дозволяє країнам-учасницям організації порушувати зобов’язання перед СОТ у випадку появи загроз національній безпеці.

Аналогічні твердження адміністрація Трампа використала для виправдання нових мит на сталь і алюміній. Тож Вашингтон і Кремль однаково стверджують, що випадки застосування статті 21 не підлягають судовому розгляду. Іншими словами, якщо хтось згадує про «статтю 21» вголос, суд повинен зупинитися і йти геть, пояснила колишня суддя СОТ Дженніфер Хіллман.

Деякі члени СОТ, такі як Канада, наполягають, що країни, які звертаються до статті 21, повинні пояснити, чому вони це роблять. Однак, Росія і США стверджують, що пояснювати щось іншим країнам немає жодної потреби.

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«Текст статті 21 не містить жодних вимог від країн-учасниць щодо пояснень детальних причин чи подій, через які вони звернулися до винятка. Натомість у тексті йдеться лише про те, що країни вважають свої дії необхідними для захисту важливих інтересів у сфері безпеки в часи війни чи інших надзвичайних ситуаціях», - наголосили в США.

Однак, Хіллман наголошує, що умови винятка не такі широкі, як їх трактує адміністрація Трампа. Адже там чітко вказано, що він може бути застосований лише у випадках, пов’язаних з ядерними матеріалами, поставками для військових чи у час війни.

Стосовно Росії, то вона відмовляється визнавати свою військову агресію проти України. Тому, на думку Хіллман, дивно, що в СОТ вона апелює саме до винятка, пов’язаного з національною безпекою і війною.