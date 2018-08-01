Держдеп США відмовився коментувати повідомлення про створення нових ракет у Північній Кореї
Офіційний представник Держдепу США Хізер Науерт відмовилася коментувати повідомлення ЗМІ про те, що КНДР приступила до будівництва нових міжконтинентальних балістичних ракет.
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«Ми виходимо з тих зобов'язань, які голова КНДР Кім дав нашому президенту. Це зобов'язання провести денуклеаризацію і це те, чого ми чекаємо», - сказала вона, передає kommersant.ru.
«Що стосується конкретних повідомлень, то я їх бачила, і нам всім добре про них відомо, але це питання розвідки, в яке я не можу вдаватися», - додала Науерт.
Про те, що США запідозрили Північну Корею в розробці нових ракет, повідомила The Washington Post з посиланням на джерела в американській розвідці. Спецслужби отримали знімки з супутників - на зображеннях видно спеціальні тягачі, які приїхали в район Пхеньяну.