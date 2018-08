На суді у справі Манафорта показали його куртку зі страусиної шкіри за $15 тисяч

Скандальний політтехнолог Пол Манафорт, який консультував екс-президента Януковича і Партію регіонів, згідно позиції обвинувачення витрачав тисячі доларів на розкішний одяг та екстравагантні аксесуари.

Про це повідомляє Business Insider. Зазначається, що на судовому засіданні в середу були представлені, зокрема, фотографії коштовного одягу Манафорта. Зокрема куртки зі страусиної шкіри вартістю у 15 тисяч доларів. Річ була придбана через міжнародний грошовий переказ.

Behold. The $15,000 ostrich coat Manafort bought with an international wire transfer, according to a men's clothier who testified today. Government exhibit pic.twitter.com/BjuQ39ZeJ0

I love how all the Justice Department photos of Paul Manafort's clothes look like they're from a listing for an apartment sublet on craigslist pic.twitter.com/sOLIFMMsQ4