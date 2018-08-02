На суді у справі Манафорта показали його куртку зі страусиної шкіри за $15 тисяч

В період з 2010 по 2014 роки Манафорт витратив на одяг майже мільйон доларів.

Скандальний політтехнолог Пол Манафорт, який консультував екс-президента Януковича і Партію регіонів, згідно позиції обвинувачення витрачав тисячі доларів на розкішний одяг та екстравагантні аксесуари.

Читайте такожТріщини на стінах і стелях: що відбувається в Межигір'ї після втечі Януковича (відео)

Про це повідомляє Business Insider. Зазначається, що на судовому засіданні в середу були представлені, зокрема, фотографії коштовного одягу Манафорта. Зокрема куртки зі страусиної шкіри вартістю у 15 тисяч доларів. Річ була придбана через міжнародний грошовий переказ.

Behold. The $15,000 ostrich coat Manafort bought with an international wire transfer, according to a men's clothier who testified today. Government exhibit pic.twitter.com/BjuQ39ZeJ0 — Kara Scannell (@KaraScannell) 1 серпня 2018 р.

I love how all the Justice Department photos of Paul Manafort's clothes look like they're from a listing for an apartment sublet on craigslist pic.twitter.com/sOLIFMMsQ4 — Katherine Miller (@katherinemiller) 2 серпня 2018 р.

Прокурори повідомили і про інші дорогі покупки Манафорта. Зокрема, про годинник за 21 тисячу доларів.

Як повідомляє «Радіо Свобода», продавець елітного одягу Максиміліан Кацман на суді розповів, що в період з 2010 по 2014 роки Манафорт витратив на одяг 929 тисяч доларів. Лише в 2013 році, за інформацією прокурорів, витрати обвинуваченого на одяг склали 440 тисяч.

Ще один свідок звинувачення Даг ДеЛука, розповів, що Манафорт наймав його як ландшафтного дизайнера для проведення робіт у будинку його дочки в передмісті Вашингтона. Вартість самого будинку становить майже два мільйони доларів.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер раніше заявив, що Манафорт, який працював на екс-президента Януковича, заробив в Україні більше 60 мільйонів доларів,

Як повідомляв УНІАН, Манафорту у США пред'явлені 12 звинувачень. Головні - змова проти Сполучених Штатів, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та брехливі свідчення. За все це Манафорту може загрожувати до 80 років в'язниці.