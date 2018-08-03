Євген Петросян та Олена Степаненко розлучаються

Артисти ділять спільно нажите майно в суді. За словами Петросяна, він нічого не знав про позов, і назвав цю інформацію непорозумінням.

Російські гумористи Євген Петросян та Олена Степаненко вирішили розлучитися.

Про це повідомляють російські ЗМІ у зв'язку з позовом Степаненко в суд Москви про поділ спільно нажитого майна. Агентство "Москва" повідомило, що позовну заяву про поділ спільно нажитого майна між подружжям буде розглянуто в суді 6 серпня.

Позов був поданий ще 4 липня. За словами Петросяна, він нічого не знав про позов, і назвав цю інформацію непорозумінням.

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"Я нічого подібного не чув. Це, мабуть, якесь непорозуміння", - сказав він.

Він також вирішив не коментувати ситуацію про розлучення.

"Давайте без коментарів. Яка вам різниця, що в мене відбувається? Без коментарів", - зазначив Петросян.

Сама Степаненко зазначила, що не може прокоментувати ситуацію, так як вона знаходиться на репетиції.

Раніше лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров повідомив про своє розлучення з дружиною Матільдою.