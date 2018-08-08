Washington Post: Путін боїться Майдану в Росії, час йому вказати на вірогідність такого сценарію

Вашингтон повинен запровадити такі санкції, які вдарять по економіці Росії і змусять середній клас в Росії вийти на протести.

31 липня Facebook оприлюднив дані про 17-місячну кампанію впливу, яку влаштували тролі Кремля у соціальній мережі. Через два дні після того у Білому домі начальники американських служб національної безпеки оголосили, що Росія якраз намагається ослабити американську демократію і вплинути на результат середньострокових виборів.

Разом ці два оголошення не лишають жодного сумніву, що на політичний наступ Володимира Путіна проти США ніхто досі не відповів. Найважливішим питанням для адміністрації Дональда Трампа і Конгреса мало б бути: «Як зупинити Путіна?».

Про це на сторінках Washington Post пише колишній заступник директора ЦРУ і кар’єрний офіцер американської розвідки Майкл Морелл.

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Знайти відповідь на це питання надзвичайно важливо. Вашингтон вже дещо зробив, зокрема посилив захист від подібних російських атак, запровадив нові санкції проти Росії, висунув обвинувачення проти низки російських чиновників і організацій, а також видворив російських шпигунів зі США. Але все це не спрацювало.

Зупинити Путіна життєво важливо не лише для того, щоб захистити американську демократію від російського втручання, а й щоб послати сильний сигнал стримування іншим суперникам, таким як Іран, Китай і Північна Корея. Потенційним агресорам треба показати, що вони заплатять високу ціну, якщо влаштують атаку. Зважаючи на те, що у Китая значно кращі ресурси для підриву американської демократії, важливо показати, що США будуть відповідати за такі посягання і що ціна буде надто високою.

Однак, до цього часу відповідь Америки на дії Росії були неефективними, тому що Вашингтон завдавав удар лише по тих, хто бере безпосередню участь у російських інформаційних операціях. З 2016 року США у різні часи запроваджували санкції щонайменше проти 10 російських організацій. Проти деяких з них – більше, ніж один раз. Під тиском також опинилися 23 росіянина. Але оскільки адресні санкції майже не шкодять економіці Росії в цілому, політичний ефект для Путіна був дуже поміркований.

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Тож, от що США варто зробити на думку американського розвідника. З точки зору самооборони, їм варто захистити національну виборчу систему, особливо програмне забезпечення, яке містить дані зареєстрованих виборців. Кожен голос варто дублювати паперовим бюлетенем, який можна буде використати для верифікації результатів у разі необхідності. Потрібно нові правила і їхнє краще виконання для того, щоб не дозволити іноземним грошам впливати на американські вибори. Федеральний уряд повинен працювати з кожною окремою кампанією, щоб зміцнити безпеку використання технологій і мереж. Нарешті, потрібна краща координація всередині уряду для захисту американських виборів. Для цього потрібно створити Центр протидії гібридним загрозам за прикладом Національного антитерористичного центру США. Необхідне законодавство вже зареєстроване в Конгресі і потребує лише підтримки обох партій.

Також, на думку розвідника, потрібно нарешті виконати запроваджені санкції повною мірою. Адже цього так і не сталося. Але після цього варто також вийти за межі методу запровадження адресного тиску і ухвалити такі санкції, які ударять по всій економіці Росії. Прикладом можуть послужити санкції проти Ірану. Потрібно дати Путіну чітко зрозуміти, що тиск зникне, коли він припинить підривати демократичні інститути США і їхніх союзників.

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На що будуть схожі такі санкції? Перш за все, автор радить заборонити будь-які транзакції, пов’язані з російськими енергетичними проектами. Також ніхто в США не повинен купувати більше російські цінні папери. При цьому, Вашингтон повинен переконати союзників підтримати такі заходи.

«Путін боїться однієї речі. Він боїться, що одного дня російський середній клас нарешті постане проти його режиму і вийде на вулиці вимагати змін. Це сталося в Тунісі, Каїрі і інших містах на Близькому Сході і в Північній Африці в 2010-2012 роках. Для Путіна особливо тривожним було те, що це сталося чотири роки тому в Києві, коли українці повалили уряд, який був в кишені Москви. Санкції, які кусають саме серце російської економіки, які підвищують шанси повстання середнього класу в Росії, точно привернуть увагу Путіна», - вважає автор.