Сігал, Монсон і Депардьє: The Times розповіла, як Путін використовує західних зірок

Як зазначає видання, президент РФ Володимир Путін використовує їх, щоб зачепити своїх зарубіжних супротивників.

З великими м'язами, поголеним черепом і поганою російською Джеффрі Монсон здається маловірогідним кандидатом на посаду депутата міського парламенту підмосковного Красногорська.

Про це пише британська газета The Times. Тим не менше, американський боєць змішаних єдиноборств Джеффрі Монсон став одним із членів групи західних зірок, які знайшли своє місце в Москві в той момент, коли їхня кар'єра потерпає на Заході. Критики називають таких знаменитостей «корисними простаками».

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Як зазначає видання, президент РФ Володимир Путін використовує їх, щоб зачепити своїх зарубіжних супротивників.

У червні Монсон оголосив про своє бажання балотуватися в міський парламент російського Красногорська.

Інша зірка — Стівен Сігал, нагадує газета, у серпні був призначений спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків.

66-річний Стівен Сігал отримав російський паспорт в 2016 році після того, як подружився з Путіним в силу загальної пристрасті до дзюдо та айкідо. Як стверджував американський кінопродюсер Боб Ван Ронкель, який прожив 15 років у Москві і виступав посередником на зустрічах Сігала і Путіна, актор і президент «зблизилися», бо обидва були «спортсменами» і любили бокс.

Однак реакція на нову посаду Сігала була неоднозначною. Так, Боб Ван Ронкель припустив, що у Путіна навряд чи був великий список, з якого можна було вибирати.

Росія також надала громадянство 69-річному французькому актору Жерару Депардьє і 49-річному американському боксеру Рою Джонсу.