Помер актор Стефан Карл Стефанссон – зірка дитячого шоу «Байдиківка» (відео)

Актор помер у вівторок, в оточенні друзів та членів родини.

Ісландський актор Стефан Карл Стефанссон, відомий як виконавець ролі головного лиходія у популярному дитячому шоу «Байдиківка», помер у віці 43 років.

Як повідомляє TMZ, актор протягом тривалого часу боровся з раком.

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Зазначається, шо актор помер у вівторок, в оточенні друзів та членів родини.

Зазначається, що актор був одним з ключових акторів «Байдиківки» протягом 10 років, до його остаточного закриття у 2014 році.

«Байдиківка» - це ісландське дитяче музичне шоу, створене спортсменом та актором Магнусом Шевінгом. Провідною ідеєю шоу є популяризація здорового й активного способу життя.

Перший епізод програми вийшов у серпні 2004 року. Байдиківка» транслювалася у більш ніж 100 країнах, зокрема і в Україні.

Стефан Карл Стефанссон виконував у «Байдиківці» роль Роббі Зіпсутого – головного антагоніста шоу. Його зовнішній вигляд та харизма забезпечили йому популярність не лише серед дітей, але й серед інтернет-спільноти. Його персонаж став героєм різноманітних мемів.

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