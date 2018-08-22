Помпео обговорив з британським колегою "небезпечні дії Росії"

Сторони обговорили загрозу, яку представляє небезпеку і дестабілізуючу діяльність Росії.

Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант обговорили «небезпечні і дестабілізуючі дії Росії. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

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«Сторони обговорили загрозу, яку представляє небезпеку і дестабілізуючу діяльність Росії», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Помпео і Хант також обговорили ворожу поведінку Ірану і розгром ІД. При цьому сторони обмінялися думками щодо гуманітарної ситуацію в Ємені.