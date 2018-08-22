Демократична партія США заявила про спроби злому баз даних виборців

21:55, 22 серпня 2018
Світ
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REUTERS

Про це повідомляє CNN. За даними телеканалу, компанія Lookout зафіксувала сайт-двійник комітету демократів.

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Як зазначається, демократи вважають, що сайт був створений для отримання паролів, які необхідні для доступу до баз даних.

При цьому в партії не знають, хто несе відповідальність за спробу злому.

До комітету також підкреслили, що зловмисникам не вдалося викрасти дані виборців.

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Теги: #ФБР#втручання РФ