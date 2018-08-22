Демократична партія США заявила про спроби злому баз даних виборців

Як зазначається, демократи вважають, що сайт був створений для отримання паролів, які необхідні для доступу до баз даних.

Національний комітет демократичної партії США повідомив ФБР про спробу злому бази даних виборців.

Про це повідомляє CNN. За даними телеканалу, компанія Lookout зафіксувала сайт-двійник комітету демократів.

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Як зазначається, демократи вважають, що сайт був створений для отримання паролів, які необхідні для доступу до баз даних.

При цьому в партії не знають, хто несе відповідальність за спробу злому.

До комітету також підкреслили, що зловмисникам не вдалося викрасти дані виборців.