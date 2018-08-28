У польському Щеціні побудують пам’ятник "жертвам українських націоналістів"

У Польщі вважають, що "жертви злочину на Волині" не мають своїх могил, а тому пам’ятник має стати "символічною могилою".

У польському Щеціні на Центральному цвинтарі міста розпочалось будівництво пам’ятника "жертвам українських націоналістів" 1939-1947 років.

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Як повідомляє Польське радіо, споруду будують у рамках співробітництва Інституту національної пам'яті Польщі та Асоціації "Східні креси: спадщина і пам’ять".

Представник Асоціації Єжи Мужило заявив, що пам’ятник є "особливо важливим для нащадків кресов’ян і свідків трагічних подій на Волині".

Крім того, директор Інституту національної пам’яті в Щеціні Павел Скубіш зазначив, що "жертви злочину на Волині" не мають своїх могил, а тому пам’ятник має стати "символічною могилою".