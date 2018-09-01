У Баварії загорілись нафтопереробний завод, сховища скрапленого газу і бензину (фоторепортаж, відео)
У Баварії горить нафтопереробний завод (НПЗ), сховища скрапленого газу і бензину.
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Велика пожежа на території нафтопереробного заводу в баварському Фобургу-на-Дунаї поблизу міста Інгольштадт почалася сьогодні вночі, повідомила прес-секретар поліцейського управління Верхньої Баварії, передає "Німецька хвиля".
Представник місцевої поліції в першому повідомленні заявила про вибух на НПЗ. Потім пожежа охопила сховища скрапленого газу і бензину. Поки не відомо, чи зачепила пожежа газотурбінну електростанцію НПЗ Bayernoil.
На місці події працюють близько 200 пожежників. За попередніми даними, постраждали шестеро людей. Троє з них з опіками різного ступеня важкості потрапили до лікарні.
Для жителів Фобурга небезпеки немає, запевняють у поліції. Проте 1,8 тис. осіб через пересторогу було терміново евакуйовано. Жителям навколишніх населених пунктів наказано не відкривати вікна в будинках.
Екологічні служби попереджають про небезпеку поширення диму від пожежі в радіусі 20 км від нафтопереробного заводу. Поліція оточила територію підприємства, зокрема, для того, щоб не допустити туди сторонніх.