Радбез ООН скликає засідання після атаки на сирійську провінцію Ідліб

Як повідомлялося, авіаудар був нанесений через кілька годин після заяви президента США Дональда Трампа, в якому він застеріг Росію від необачної атаки на Ідліб.

Рада Безпеки ООН проведе зустріч щодо ситуації в провінції Ідліб у Сирії.

Про це повідомила посол США в ООН Ніккі Гейлі, пише Reuters.

Раніше, за даними Сирійської обсерваторії з прав людини та джерела серед повстанців, російські та сирійські літаки завдали удару по західному кордону Ідліб. Повідомляється про 13 загиблих серед цивільного населення.

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"Це трагічна ситуація, і якщо вони хочуть продовжувати йти шляхом захоплення Сирії, вони можуть це зробити", - сказала Гейлі на прес-конференції, маючи на увазі уряд президента Сирії Башара Асада, а також його союзників Росію та Іран.

"Якщо буде використано хімічну зброю, ми точно знаємо, хто її використовуватиме", - сказала Хейлі.

Як повідомлялося, авіаудар був нанесений через кілька годин після заяви президента США Дональда Трампа, в якому він застеріг Росію від необачної атаки на Ідліб.