У Британії ведуть єдине розслідування отруєнь в Солсбері і Еймсбері

У поліції зазначили, що не думають, що Дон Стерджесс і Чарльз Роулі були цілеспрямовано отруєні за допомогою речовини «Новачок».

Поліція Лондона повідомила, що справа про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері була об'єднана з розслідуванням отруєння громадян Великобританії у Еймсбері.

Про це повідомляє Sky news.

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У поліції зазначили, що не думають, що Дон Стерджесс і Чарльз Роулі були цілеспрямовано отруєні за допомогою речовини «Новачок». На думку поліції Британії, вони стали жертвами недбалого ставлення з отруйною речовиною.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія назвала імена двох росіян, обвинувачених в отруєнні Скрипалів.

Обвинувачені були зняті камерами спостереження на вулиці в Солсбері безпосередньо перед тим, як було скоєно замах на Скрипалів.