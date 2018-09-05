У Британії ведуть єдине розслідування отруєнь в Солсбері і Еймсбері
Поліція Лондона повідомила, що справа про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері була об'єднана з розслідуванням отруєння громадян Великобританії у Еймсбері.
Про це повідомляє Sky news.
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У поліції зазначили, що не думають, що Дон Стерджесс і Чарльз Роулі були цілеспрямовано отруєні за допомогою речовини «Новачок». На думку поліції Британії, вони стали жертвами недбалого ставлення з отруйною речовиною.
Як повідомляв УНІАН, Великобританія назвала імена двох росіян, обвинувачених в отруєнні Скрипалів.
Обвинувачені були зняті камерами спостереження на вулиці в Солсбері безпосередньо перед тим, як було скоєно замах на Скрипалів.