У Сенаті США просять Помпео надати документи щодо зустрічі Трампа й Путіна в Гельсінкі

У випадку, якщо таких документів не існує, сенатори просять підтвердити це.

Члени комітету Сенату США від Демократичної партії Роберт Менендес і Джанні Шахін надіслали запит держсекретарю Майку Помпео щодо надання записів перекладача та інших документів, які стосуються зустрічі Трампа й Путіна 16 липня у Гельсінкі.

Про це йдеться у листі сенаторів до Помпео, передає УП.

Менендес і Шахін попросили надати "усі засекречені і незасекречені шифровки, записи перекладача та директиви", пов'язані з липневим самітом, коли Трамп у Путін провели особисту зустріч протягом більш ніж двох годин у присутності перекладачів.

У випадку, якщо таких документів не існує, сенатори просять підтвердити це.

Читайте такожУ ЗМІ потрапила записка, яку Путін нібито передав Трампу

Менендес і Шахін мотивують важливість ознайомлення і перевірки матеріалів конгресменами необхідністю "відповісти на будь-яку російську дезінформацію".

"Російська влада скористалася перевагою відсутності комунікації Білого дому, щоб поширити їх власні, можливо, помилкові звіти про те, що відбувалося на цій особистій зустрічі", - наголошується у листі.

Сенатори також підкреслили, що їх стурбованість щодо саміту посилилася у зв'язку з побоюваннями, що Кремль може спробувати втрутитися у майбутні вибори в Конгрес.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп провели переговори у президентському палаці в Гельсінкі (Фінляндія). Після зустрічі на спільній з російським лідером прес-конференції президент США заявив, що конструктивний діалог з РФ відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності у світі.

Виступ Трампа викликав шквал критики з боку демократів і республіканців. Після повернення до США він сказав, що на прес-конференції обмовився про втручання Росії у вибори в США у 2016 році. Президент зазначив, що переглядав стенограму та відео свого виступу і «усвідомив, що існує потреба дещо прояснити» щодо його зауважень про російське втручання у вибори в США у 2016 році.

«У ключовому реченні мого виступу я сказав (стосовно Росії - УНІАН) фразу «була б» замість «не була б», - заявив Трамп і додав: «Речення мало звучати так: «Я не бачу жодних причин, чому це не була б Росія». Своєрідне подвійне заперечення».

Пізніше Трамп визнав, що Путін відповідальний за втручання у президентські вибори в США у 2016 році.