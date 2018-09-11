У Барселоні близько мільйона людей вийшли на підтримку незалежності Каталонії (фоторепортаж, відео)

Демонстранти займають близько 6 кілометрів проспекту Діагональ - одного з найширших і найдовших проспектів Барселони.

Близько одного мільйона осіб, за оцінками поліції, вийшли на вулиці Барселони у вівторок, 11 вересня, щоб відзначити Національний день регіону – Діаду, і висловити підтримку незалежності від Іспанії.

Про це повідомляє Європравда з посиланням на La Vanguardia.

Точна кількість учасників акції наразі невідома, але каталонська поліція заявила про "близько мільйон учасників демонстрації".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що демонстранти займають близько 6 кілометрів проспекту Діагональ - одного з найширших і найдовших проспектів Барселони. Загальна довжина проспекту 11 кілометрів.

Багато учасників демонстрації тримали в руках прапори Каталонії та різноманітні плакати із написами "свобода" англійською та іспанською мовами.

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Голова уряду Каталонії Жоакім Торра назвав демонстрацію у вівторок початком нової "масової мобілізації" на підтримку незалежності Каталонії, пише Deutsche Welle. До річниці референдуму про незалежність 1 жовтня в регіоні мають відбутися нові масові акції.

Новий іспанський прем'єр-соціаліст Педро Санчес у питанні ставлення до сепаратистського руху в Каталонії зайняв більш стриману позицію, ніж його попередник-консерватор Маріано Рахой, утім, він також виступає категорично проти ідеї набуття незалежності Каталонією.

Демонстрація відбувається майже через рік після проведення референдуму, що призвів до проголошення нереалізованої декларації про незалежність.

Каталонські сепаратистські лідери та активісти, які проштовхували референдум, виступаючи проти територіальної цілісності Іспанії, перебувають у в'язницях або втекли з країни.

Національний день Каталонії, що відзначається в регіоні щороку 11 вересня, є сумною історичною датою для каталонців. У цей день в 1714 році завершилася облога Барселони іспанським військом. Після падіння Барселони Каталонія втратила автономію.