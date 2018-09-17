Die Welt: Туреччина йде на ризик війни з Росією в Сирії

Не бажаючи поступатися Москві Ідлібом, Анкара активно наповнює сирійський регіон своєю зброєю.

В Ідлібі справи йдуть не за планом Анкари. Мирного рішення не видно на горизонті. Однак, Туреччина не здається. Навпаки, вона посилює свою військову присутність в Сирії і постачає зброю опозиційним загонам.

Про це пише німецьке видання Die Welt, нагадуючи, що нещодавно з’явилося відео, на якому видно, як колони військових вантажівок з Туреччини перетинають сирійський кордон. Таким чином на сирійську територію в’їхали 300 турецьких машин і тягачів з танками, гаубицями, системами ППО і ракетними установками. Видання пояснює, що вони прямували на турецькі військові контрольно-пропускні пункти в Ідлібі. За рік Анкара створила 12 таких вздовж лінії фронту з армією Сирії. Тепер ці турецькі пункти розширені до військових баз і оснащені сучасними системами протиповітряної оборони.

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Згідно з задумом, ці бази повинні служити для захисту зони деескалації в Ідлібі. Але ситуація змінилася. Інші такі зони: Дараа, Дамаск і Хомс, - були захоплені режимом Башара Асада. І Ідліб перестав бути мирним місцем, перетворившись на театр війни.

Туреччина останнім часом відставала від цих змін. Останні переговори про долю сирійського регіону не дали жодного результату. На зустрічі з лідерами Росії і Ірану турецька сторона вимагала стабільного перемир’я. Але їй відмовили дуже швидко. Втім, Туреччина не здається. Після провалу переговорів Анкара почала активно перекидати своїм військам в Ідлібі зброю і постачати її опозиційним силам. Інформаційна агенція Reuters зафіксувала цей процес на відео.

Чи ризикне Туреччина піти на військову конфронтацію проти армії режиму Сирії, а отже і його покровителя Росії? Чи все це лише загрозливі жести, щоб не втратити обличчя?

«Завдання Туреччини в Ідлібі чітке: запобігти атакам і не дозволити терористичним групам перебувати в регіоні», - сказав міністр оборони Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Під «терористичними групами», вочевидь, він мав на увазі «Хаят Тахрір аль-Шам» - бойову групу, пов’язану з «Аль-Каїдою», яка контролює 60% провінції Ідліб.

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Впродовж останніх місяців Анкара намагалася змусити терористичну організацію розпуститися. Бойовики повинні були приєднатися до заснованої «Національної армії», яку Туреччина створила для війни проти курдів на півночі Сирії. Турецька сторона розраховувала, що без терористів у Ідлібі у Росії не буде зручних причин атакувати регіон.

План не спрацював. Тож тепер вся сирійська політика Анкари поставлена на кін. Якщо Ідліб потрапить в руки режиму Башара Асаба і Росії, турецький уряд втратить свою «Національну армію». Тож вибір лишається невеликий. Тож Туреччина активно постачає зброю різним бойовим групам. Їм також пообіцяли «повну підтримку турецької армії в разі тривалої війни», як сказав один з командирів опозиційних сил журналістам Reuters.

«З новими поставками ми можемо вести довгу війну на виснаження без втрати необхідних ресурсів», - сказав співрозмовник агенції.

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Політичні оглядачі переконані, що Анкара навряд чи ризикне вступити у конфлікт проти армії Асада. Але не варто виключати такий сценарій, зважаючи на посилення турецької присутності в країні. Die Welt пише, що турецький уряд, схоже, готовий піти на ризик, адже він вклав надто багато у Сирію. Сусідня країна надто важлива для Раджепа Таїпа Ердогана, щоб просто стояти осторонь і спостерігати, як інші гравці ділять там сфери впливу. Після спалаху війни в 2011 році турецький уряд підтримував повстання проти Асада і витратив мільйони доларів на підтримку опозиції.