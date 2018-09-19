Кім Чен Ин пообіцяв відвідати столицю Південної Кореї

У відповідь лідер Південної Кореї заявив, що сторони домовилися звільнити Корейський півострів від «жахів війни».

Глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що пообіцяв президенту Південної Кореї Мун Чже Іну приїхати в Сеул.

Про це розповів після переговорів лідерів двох Корей в Пхеньяні, передає The Korea Times.

«Я пообіцяв президенту Мун Чже Ін відвідати Сеул в найближчому майбутньому», — сказав Кім Чен Ин. У відповідь лідер Південної Кореї заявив, що сторони домовилися звільнити Корейський півострів від «жахів війни».

Переговори в Пхеньяні стали третьою зустріччю лідерів двох Корей. За підсумками їх переговорів вони підписали спільну заяву, а Мун Чже Ін заявив, що сторони вперше наважилися здійснити «конкретні кроки» з денуклиаризації.

Президент Південної Кореї розповів, що їм вдалося домовитися «прибрати всі джерела конфлікту» з півострова. Зокрема, йдеться про закриття ядерного реактора в Йонбені і ракетного полігону «Тончхан».