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США представили нову стратегію захисту від бактеріологічної зброї

08:35, 19 вересня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент Дональд Трамп представив нову національну стратегію по боротьбі з епідеміями небезпечних інфекцій і біотероризмом. Дата була обрана не випадково: рівно 17 років тому, в 2001 році терористи влаштували у США спалах сибірської виразки.

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Під час теракту 2001 року листи зі спорами сибірської виразки були відправлені двом сенаторам від Демократичної партії і в кілька новинних редакцій. Всього сибіркою тоді заразилися 17 осіб, п'ятеро загинули. Правоохоронні органи так і не змогли встановити, хто розіслав заражені листи, хоча головний підозрюваний, вчений, що працював в державній бактеріологічній лабораторії, вчинив самогубство в 2008 році, передає Голос Америки.

Стратегія, представлена в цьому році, за словами Трампа, заснована на уроках, «вивчених» під час різних інцидентів з біологічною зброєю включаючи епідемію смертельно небезпечного різновиду грипу в США в 2009 році і епідемію вірусу Ебола, який вбив тисячі жителів Західної Африки в 2014 році.

Трамп уповноважив міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара очолити на федеральному рівні процес реалізації національної стратегії. Ще президент утворив координаційний комітет з біозахисту на рівні кабінету міністрів. Його роботою буде керувати радник президента з національної безпеки Джон Болтон.

На прес-конференції Азар заявив, що біологічні загрози «вельми реальні, і вони весь час збільшуються». За словами міністра, в цьому році вперше в стратегію включили цілий сегмент, що стосується загроз природного походження. Раніше всі подібні документи фокусувалися на біологічну зброю, яку може застосувати потенційний противник.

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Теги: #США#Дональд Трамп