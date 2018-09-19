Трамп позитивно оцінив підсумки переговорів корейських лідерів

За словами Трампа, лідер КНДР погодився на проведення ядерних інспекцій, а також демонтаж ядерних об'єктів.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з наснагою сприйняв підсумки зустрічі корейських лідерів Кім Чен Ина і Мун Чже Іна.

За словами Трампа, лідер КНДР погодився на проведення ядерних інспекцій, а також демонтаж ядерних об'єктів. Про це глава держави написав на своїй сторінці в твіттері.

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«Також Північна і Південна Кореї вирішили подати спільну заявку на проведення Олімпійських ігор 2032. Дуже хвилююче!» — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що за підсумками зустрічі корейські міністри оборони підписали угоду у військовій області, при цьому також були присутні лідери країн.