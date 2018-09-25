Haaretz: Вдаваній дружбі Росії з Ізраїлем настав кінець

Через 45 років після війни Судного дня Москва знову повернулася на Близький Схід і погрожує Ізраїлю.

Бійся данайців, навіть коли вони приносять дари! Це застереження троянцям з «Енеїди» стало символом обережності, з якою потрібно ставитися до чужого ворога, коли він демонструє прихильність.

І воно добре підходить кожному випадку, коли прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху тепло зустрічали в Кремлі, пише газета Haaretz.

Президент Росії Володимир Путін обдаровував особливими почестями ізраїльського лідера, а за це ізраїльський уряд погодився на координацію дій між своїми Збройними силами і російською армією щодо місій. Але вдавана гармонія і демонстрація спільних інтересів розбилися, коли війська Сирії збили російський шпигунський літак.

«Це мить самоаналізу і усвідомлення того, що через 45 років після того, як «російського ведмедя» вигнали з Близького Сходу в ході війни Судного дня, він повернувся і погрожує Ізраїлю. Тоді, як і зараз, Росія не була союзником, а росіяни не були рішенням. Вони – проблема», - пише видання.

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Оскільки саме росіяни контролюють території у Сирії, ні іранська, ні сирійська армії, так само як і «Хезбола» не здатні зміцнити свої позиції без російської підтримки. Саме тому, так звана координація у сфері безпеки, для захисту якої командир ВПС Ізраїлю повинен вирушити у Москву, як і ходіння в Каноссу, може виявитися пасткою. Ізраїлю будуть морочити голову, аж поки «вісь зла» не зміцнить військову присутність у Сирії і Лівані, що повністю заблокує небо для ізраїльських літаків.

Тривожна ситуація розвивається також на Заході Сирії. Москва тут створила велику морську базу в Тартусі на узбережжі Середземного моря. Таким чином, за три роки російський військовий флот наблизився впритул до ізраїльських установок з видобутку природного газу, що може вилитися у серйозну загрозу. Більше того, російський контроль над східною частиною Середземного моря загрожує на лише видобуток газу, а й його продаж. План з прокладання газопроводу по дні моря від ізраїльського узбережжя до Кіпру, а звідти до Греції і Італії може стати заручником Путіна.

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Російсько-іранська вісь, існування якої заперечується, також активно просувається на сході. Росіяни і іранці сьогодні контролюють значну частину нафтопроводу, який простягається від Кіркука в Іраку до порту Тріполі в Лівані. Трубопровід, прокладений в 1930-х роках і який проходив через Хайфу, припинив працювати десятиліття тому. Але цей шлях, прокладений у ті часи, служив Ірану для перекидання зброї і бойовиків у Сирію і Ліван.

Головним питанням буде те, чи не збирається Путін використати цей маршрут, щоб транспортувати нафту Ірану через Ірак і Сирію в порт Тартус, а потім продавати його в Європі. Територіальна близькість Росії і Ірану може перетворити нафтопровід на спосіб оминути санкції проти іранської нафти, які наклали США.